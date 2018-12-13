۴ برند جهانی محصولات استراتژیک خراسان جنوبی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور جمعی از مسئون استانی و کشوری از ۱۲ فعال حوزه تجارت و صادرات استان و ۱۵ فعال حوزه صنعت، معدن و صنف استان تجلیل و چهار برند جهانی محصولات استراتژیک شامل زعفران خراسان، زعفران قاینات، زرشک جنوب خراسان و عناب بیرجند رونمایی شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی در این مراسم با بیان اینکه صادرات غیر نفتی موتور محرکه توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور است، اظهار کرد: این امر از طریق تداوم و ایجاد تولید باعث رونق اشتغال می شود.

مشیر الحق عابدی با بیان اینکه تداوم تولید باعث ماندگاری کارگران می شود، افزود: همچنین تولید نقش مستقیمی در اشتغال زایی داشته که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی، افزود: تسهیل صادرات از تاکیدات سیاست های اقتصاد مقاوتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

عابدی ایجاد مشوق را یکی از راه های تسهیل صادرات دانست و افزود: اگرچه بخش نامه های صادراتی برای همه استان ها یکسان بوده اما شرایط خراسان جنوبی متفاوت است که باید مد نظر واقع شود.

وی با بیان اینکه برابری صادرات با واردات، باعث تداوم صادرات می شود، اظهار کرد: در شرایط کنونی با توجه به شرایط موجود در کشور همسایه، بسیاری از موضوعات به صورت یک سویه انجام شده است.

عابدی خواستار فعالیت دفتر نمایندگی وزارت خارجه در استان شد و بیان کرد: همچنین توسعه و تسهیل صادرات از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه مدیریت واحد مرزی ماهی رو محقق خواهد شد، اظهار کرد: ۲۴ ساعته شدن مرز نیازمند ارتباط دوسویه با افغانستان است.