خوزستان قهرمان مسابقات بوکس قهرمانی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بوکس قهرمانی کشور در سال ۹۷ که حکم انتخابی لیست تیم ملی بوکس را داشت به منظور گرامیداشت ۳۱ شهریور (حمله تروریستی اهواز) در حالی آغاز شد که مهمان ویژه‌ای را داشت.

امیر علی‌اکبری قهرمان سنگین‌وزن نیمه‌حرفه‌ای mma دنیا در مراسم افتتاحیه حضور داشت. مسابقات به میزبانی سالن ورزشی دو هزار و ۴۰۰ نفری کوی سازمان آب و برق خوزستان آغاز شد همچنین احدی سرمربی تیم ملی و مظاهری دستیار وی هم برای انتخاب دقیق بازیکنان مستعد از نزدیک مسابقات را نظاره می‌کرد.

این مسابقات با نظم و کیفیت مناسبی برگزار شد اما بعضی از بوکسورها و مربیان آنها به نحوه داوری بعضی از داوران، اعتراض داشتند با وجود این، نحوه و سبک برگزاری رقابت‌ها، حرفه‌ای و مورد رضایت همگان بود.

در نهایت بعد از چهار روز مسابقه، شامگاه گذشته این رقابت‌های پایان یافت. خوزستان با کسب چهار طلا و یک برنز بعد از ۲۲ سال توانست قهرمان کشور شود. تهران الف دوم شد و استان بوشهر مقام سوم این دوره از رقابت‌ها را به خود اختصاص دادند.

رده‌بندی نهایی وزن‌های مختلف این رقابت‌های به این شرح است:

وزن (۴۹-۴۶) کیلوگرم:

۱– جعفر ناصری از استان خوزستان ۲- مالک عماری از استان بوشهر

وزن ۵۲ کیلوگرم:

۱– احمدی صفا از استان تهران ۲- مجتبی زارعیان از استان بوشهر

وزن ۵۶ کیلوگرم:

۱-رضا سلیمانی فرد از استان خوزستان ۲- سجاد محمد پور از استان تهران

وزن ۶۰ کیلوگرم:

۱– اشکان رضایی از استان خوزستان ۲- باقر فرجی از استان لرستان

وزن ۶۴ کیلوگرم:

۱-مسلم مقصودی از استان خوزستان ۲- سید دانا اسماعیل‌زاده از استان کردستان

وزن ۶۹ کیلوگرم:

۱- سجاد کاظم‌زاده از استان تهران ۲– کامیاب مرادی از استان کرمانشاه

وزن ۷۵ کیلوگرم:

۱-سید شاهین موسوی از استان تهران ۲- سینا صفدریان از توابع تهران

وزن ۸۱ کیلوگرم:

۱- حسین دانشور از استان آذربایجان غربی ۲– مبین کهرازه از استان سیستان و بلوچستان

وزن ۹۱ کیلوگرم:

۱_طوفان شریفی از استان زنجان ۲– محمد شوریان از استان خراسان رضوی

وزن ۹۱+ کیلوگرم:

۱_ایمان رمضان پور از استان مازندران ۲– محمدعلی شهیدی از استان چهارمحال و بختیاری

کاپ تکنیک به مسلم مقصودی از خوزستان رسید و کاپ قدرت و جنگندگی را اشکان رضایی از خوزستان به خود اختصاص داد.