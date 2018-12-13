ارتباط سازنده بین دانشگاه و صنعت سبب توسعه می شود

علی نجفی نژاد در خصوص هفته پژوهش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انسان موجودی جستجوگر است و با استفاده از قدرت تامل و تفکر امکان دستیابی به ناشناختهها و فناوریهای مختلف را دارد.
وی افزود: علیرغم مصوباتی که در برنامههای پنج ساله کشور وجود دارد اما سهم پژوهش در کشور ما حدود نیم درصد از جی دی پی کشور است و باید آن را افزایش دهیم.
نجفی نژاد با اشاره به ارتباط مؤثر بین دانشگاه و صنعت، خاطرنشان کرد: البته جامعه و صنعت باید مشکلات و دغدغههای خود در زمینههای مختلف اعم از تولید را به مراکز آموزشی و دانشگاهی انتقال دهند تا محققان بتوانند در راستای حل این مشکلات، پژوهش هدفمند و موثر داشته و آن مشکلات را برطرف کنند.
وی با انتقاد از عدم مراجعه مدیران به پژوهشگران بیان کرد: صنعت و بخش خصوصی کشور از تکنولوژی وارداتی استفاده میکنند و به همین دلیل نیاز چندانی به مراکز آموزشی و دانشگاهی احساس نمیکنند.
نجفی نژاد خاطرنشان کرد: هر زمانی که در پروژهای مراکز آموزشی و دانشگاهی و صنعت و اجرا، در کنار هم بودند، آن کار با موفقیت به سرانجام رسیده و امیدواریم که این گونه همکاریهای مستمر و فراگیر شود.
نظر شما