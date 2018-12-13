مهدیه توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بازدیدهای میدانی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی دزفول از برخی سالن‌های آرایشگاه‌های زنانه فعال در سطح شهرستان دزفول، متأسفانه اقدامات درمانی اعم از لیزر درمانی، سوراخ کردن گوش، میکرونیدلینگ و سایر موارد در این سالن‌ها صورت می‌پذیرد.

وی افزود: اقدامات صورت گرفته در این سالن‌ها مداخله در امر درمان است و طبق آئین نامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تخلف محسوب می‌شود و افراد خاطی برای اعمال قانون به مراجع ذیصلاح معرفی می‌شوند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول تأکید کرد: از شهروندان تقاضا می‌شود از مراجعه به مراکز غیر مرتبط با حوزه سلامت و انجام اقدامات درمانی توسط افراد ناآشنا و غیرحرفه‌ای خودداری کنند.

توکلی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، عوارض ایجادشده توسط مراکز غیرقانونی بسیار شدید است به گونه‌ای که برای درمان مجدد باید هزینه‌های بالاتری پرداخت کنند و یا درمان مجدد به دلیل آسیب‌های وارده، امکان‌پذیر نیست.