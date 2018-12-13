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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۹:۱۴

معاون دانشگاه علوم پزشکی دزفول:

اقدامات درمانی در آرایشگاه‌های زنانه ممنوع است

اقدامات درمانی در آرایشگاه‌های زنانه ممنوع است

دزفول - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: هر گونه اقدامات درمانی در آرایشگاه‌های زنانه و سایر اماکن عمومی دزفول غیرمجاز و ممنوع است.

مهدیه توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بازدیدهای میدانی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی دزفول از برخی سالن‌های آرایشگاه‌های زنانه فعال در سطح شهرستان دزفول، متأسفانه اقدامات درمانی اعم از لیزر درمانی، سوراخ کردن گوش، میکرونیدلینگ و سایر موارد در این سالن‌ها صورت می‌پذیرد.

وی افزود: اقدامات صورت گرفته در این سالن‌ها مداخله در امر درمان است و طبق آئین نامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تخلف محسوب می‌شود و افراد خاطی برای اعمال قانون به مراجع ذیصلاح معرفی می‌شوند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول تأکید کرد: از شهروندان تقاضا می‌شود از مراجعه به مراکز غیر مرتبط با حوزه سلامت و انجام اقدامات درمانی توسط افراد ناآشنا و غیرحرفه‌ای خودداری کنند.

توکلی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، عوارض ایجادشده توسط مراکز غیرقانونی بسیار شدید است به گونه‌ای که برای درمان مجدد باید هزینه‌های بالاتری پرداخت کنند و یا درمان مجدد به دلیل آسیب‌های وارده، امکان‌پذیر نیست.

کد مطلب 4483918

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