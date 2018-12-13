درخشش تیم های گلستانی در دومین لیگ اینترنت اشیاء کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان، محمد احمدی اظهار کرد: دومین دوره لیگ اینترنت اشیا ایران برگزار شد و تیم‌های «AEWS (کشاورزی هوشمند) و Kmedical» از گلستان موفق به کسب مقام‌های اول و دوم شدند.

وی گفت: دومین دوره لیگ اینترنت اشیاء کشور که از مهر ماه سال جاری آغاز شده است، در روز چهارشنبه ۲۱ آذر ماه سال جاری با رقابت تیم های منتخب مناطق و با حضور سرمایه گذاران به پایان رسید.

احمدی هدف از برگزاری این لیگ را شناسایی تیم های توانمند استانی عنوان کرد و یادآور شد: معرفی طرح های کاربردی و دارای توجیه اقتصادی به سرمایه گذاران و ایجاد انگیزه در بین فعالان این حوزه است.

وی افزود: در این رقابت که ۱۰ تیم منتخب از استان‌های مختلف کشور حضور داشتند، هر تیم پنج دقیقه فرصت ارائه داشت و داوران هم در مدت سه دقیقه می‌توانستند سوالات خود را مطرح کنند.

احمدی اضافه کرد: تیم AEWS (کشاورزی هوشمند) از استان گلستان به دنبال مدیریت هوشمند کشاورزی تلاش داشت اینترنت اشیا را وارد حوزه کشاورزی کند که با استقبال داوران روبرو شد.

وی تصریح کرد: در ادامه تیم Kmedical هم از استان گلستان به عنوان دومین تیم این دوره از لیگ، اینترنت اشیاء را برای صنعت پزشکی مورد استفاده قرار داد تا بتواند حائز رتبه شود.

گفتنی است که در پایان از تیم‌های اول تا سوم این لیگ تقدیر شد.