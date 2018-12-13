وضعیت جوی کردستان پایدار است/ورود سامانه بارشی از دوشنبه آینده

رحیم صدیقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه از دیروز وضعیت جوی در استان کردستان نسبتا آرام و پایدار است، اظهارداشت: امروز و فردا با فعالیت سامانه نسبتا ضعیف بارشی در سطح استان بخصوص در قسمت هایی از شمال و غرب و شهرهای بانه، سقز، مریوان، سروآباد، زرینه و هزارکانیان بارش های پراکنده باران و در مناطق کوهستانی، گردنه ها و ارتفاعات بارش برف را خواهیم داشت.

وی افزود: از اواخر روز جمعه این موج از آسمان استان خارج شده و دوباره در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده هوای استان آرام و پایدار است.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان ادامه داد: الگوها و نقشه های هواشناسی فعالیت یک موج بسیار فعال بارشی در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده را نشان می دهد که در برخی نقاط این استان بارش های سنگین برف را به همراه دارد.

صدیقی یادآور شد: شرایط سرما و یخبندان شبانه همچنان تا روز شنبه بر بیشتر مناطق استان کردستان حاکم است و احتمال می رود در سه روز آینده بخصوص ساعات اولیه صبح پدیده وارونگی هوا منجر به انباشت آلاینده ها در شهرهای سنندج و سقز شود.

وی در ادامه بیان کرد: همچنین براساس نقشه های هواشناسی عمده بارش ها در روز های دوشنبه و سه شنبه هفته آینده در نیمه غربی و جنوبی استان شکل گرفته که عمدتا به شکل برف نیز پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان گفت: همزمان با ورود این سامانه بارشی دمای هوای استان بین چهار تا پنج درجه کاهش می یابد و انتظار می رود از روز چهارشنبه با یخبندان در سطح استان مواجه شویم و این وضعت تا روز جمعه نیز پایدار خواهد بود.