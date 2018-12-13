به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور روز جمعه ۲۳ آذر برگزار میشود و نماینده قم آخرین فرصت خود برای زنده نگه داشتن شانس صعود را در خانه جستجو میکند.
تیمهای فوتبال افشید قم و ارقام تراشه اراک روز جمعه ۲۳ آذر از ساعت ۱۲ در ورزشگاه شهید حیدریان قم با هم روبرو میشوند که این بازی حکم آخرین فرصت افشید برای حفظ امید خود به صعود را دارد گرچه حتی پیروزی افشید در این بازی هم تضمین کننده صعود نیست.
تیم فوتبال افشید که در هفتههای اخیر نتایج ناامید کنندهای در لیگ نوجوانان گرفته از شانس کمی برای صعود از مرحله گروهی برخوردار است اما حفظ همین کورسوی امید نیز به پیروزی در خانه برابر تیم ارقام تراشه مرکزی وابسته است.
در بازی رفت دو تیم در اراک، تیم افشید قم بازی باخته به ارقام تراشه را با بازگشتی دیدنی با پیروزی عوض کرد و در مسابقهای پرگل و جذاب ۵ بر ۳ ارقام تراشه را در اراک شکست داد و اکنون باید این پیروزی را تکرار کند.
شکست ناباورانه ۵ بر ۲ افشید در بازی قبل در خرم آباد برابر تیم طلایی پوشان این شهر سبب شد شانس افشید برای صعود به حداقل کاهش یابد در حالی که تیمهای قدرتمندی چون سپاهان، ذوب آهن و مقاومت تهران در این گروه برای صعود میجنگند و افشید با وجود شروع خوب در این مسابقات، دچار توقف در روند صعودی خود شده است.
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