دستگاه فوق پیشرفته «توموسنتر» در مرند به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دستگاه ماموگرافی فوق پیشرفته دیجیتال توموسنتر(سه بعدی ) با حضور داود گرشاسبی معاون استاندار آذربایجان شرقی و معاونین فرماندار ویژه مرند در محل مرکز تصویربرداری حکیمان مرند مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند، در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: خخرید و نصب و راه اندازی با هزینه ۵۰ میلیارد ریال صورت گرفته است.

صمد طاهری ادامه داد: از کاربردهای ماموگرافی و مزایایی ماموگرافی هالوژیک می توان به غربالگری بانوان بالای ۴۰ سال از نظر سرطان سینه، ارزیابی توده مشکوک در سینه،پیگیری درمان بیماران رادیوتراپی یا مستکتومی شده، کشف زود هنگام سرطان ها و توده های ریز، کمترین میزان دوز جذبی بیمار از عمده کاربردها و مزایایی این دستگاه است.

دستگاه سنجش تراکم استخوان یا (BMD)با قابلیت انجام سنجش تراکم استخوان یا دانسیتو متری و سیستم سنجش تراکم استخوان با تکنولوژی ( DXA) نیز در این مرکز راه اندازی شده است .

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند از دیگر دستگاه های راه اندازی شده در مرکز تصویربرداری مرند را دستگاه رادیولوژی دیجیتال دانست و افزود: این دستگاه رادیوگرافی دیجیتال ستون سقفی با طراحی زیبا استفاده از دستگاه را برای کاربر فوق العاده آسان می سازد و کلیه امکانات لازم جهت مطالعات کلینیکی را در اختیار می گذارد.

طاهری تاکید کرد: در این نوع رادیوگرافی تصویر تهیه شده به کامپیوتر فرستاده می شود و پزشک از روی صفحه مانیتور کامپیوتر را می بیند.