خیبر خرم آباد حریف تیم امید صبای قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم از دور نخست مرحله گروهی لیگ دسته اول فوتبال امید کشور جمعه ۲۳ آذر برگزار می‌شود و تیم فوتبال امید صبای قم در تلاش برای حفظ امید خود به صعود میزبان تیم خیبر خرم آباد است.

تیم‌های امید صبای قم و خیبر خرم آباد قم از ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه روز جمعه در ورزشگاه شهید حیدریان قم با هم مسابقه می‌دهند و تیم امید صبای قم که شانس صعود از گروه را دارد امیدوار است با پیروزی در این مسابقه فاصله خود را با مدعیان کاهش دهد.

چالش بزرگ تیم امید صبای قم در این بازی و البته بازی‌های آینده کمبود بازیکن در این تیم است زیرا از یک سو صبا به دلیل بدهی از سوی فیفا با محرومیت از نقل و انتقال بازیکن روبرو شده و نمی‌تواند بازیکنی جذب کند و از سوی دیگر بازیکنان این تیم با مصدومیت روبرو هستند.

از اردوی تیم امید صبا خبر می‌رسد این تیم برای بازی ۲۳ آذر برابر تیم خیبر خرم آباد فقط ۱۶ بازیکن دارد که یکی از ۵ بازیکن ذخیره این تیم، دروازه بان دوم این تیم است و بدین ترتیب دست مسعود خسروی برای چینش ترکیب تیمش در این مسابقه از همیشه، بسته‌تر است.

با وجود این مشکلات تیم امید صبا در این فصل نتایج بسیار خوبی کسب کرده است و در دیدار گذشته خود در اصفهان برابر تیم قدرتمند و پر مهره سپاهان در حالی یک بر صفر شکست خورد که نمایشی در خور تحسین داشت و شایسته کسب امتیاز بود.

امید صبا سال گذشته در لیگ برتر امید حضور داشت اما با قرار گرفتن در انتهای جدول به لیگ یک سقوط کرد.