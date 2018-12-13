کاهش اعزام استاد اخلاق به استانها/ چالش حضور طلاب در مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عیسی بزمانی شامگاه چهارشنبه در دیدار آیتالله اعرافی مدیر حوزههای علمیه با مدیران سازمان تبلیغات اسلامی که در مجتمع فرهنگی نور قم برگزار شد، خواستار حمایت معنوی بیشتر مرکز مدیریت حوزههای علمیه از مدارس علمیه شهرستانها شد.
وی تاکید کرد: رفت و آمد استادان اخلاق در استانها کم شده و انتظار است برای تقویت معنوی حوزههای علمیه در بخش تهذیب به این مشکل رسیدگی شود.
وی گفت: بخشی از تامین معیشت طلاب و مدیریت مدارس علمیه از طریق موسس آن مدرسه انجام میشود، بنابراین انتظار میرود از این مدارس حمایت بیشتری صورت گیرد.
چالش حضور طلاب در مناطق محروم
حجتالاسلام علی نعمت اللهی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین نیز به خلاء حضور بزرگان حوزه علمیه در استانها اشاره کرد و از آیتالله اعرافی خواست که در این زمینه تدبیری اندیشیده شود.
وی افزود: حضور طلاب در مناطق محروم با چالشهای جدی مواجه است که باید سازوکاری برای رفع این مشکل ایجاد شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: پیشنهاد میشود حضور در مناطق محروم در ارتقای سطوح طلاب لحاظ شود تا انگیزه طلاب برای حضور در مناطق محروم بیشتر شود.
لزوم توسعه مدارس امین
حجتالاسلام سید جعفر مرتضوی مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری نیز خواستار توسعه مدارس امین شد.
وی با بیان این که مدارس امین بسیار کاربردی است، تاکید کرد: حدود ۴۰ مدرسه امین در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد ولی این تعداد مدرسه کافی نیست
استفاده از سرباز طلبه
حجتالاسلام سید محمدشریف حسینی کوهساری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد نیز خواستار رفع موانع حضور طلاب در روستاها و مناطق محروم شد.
وی تاکید کرد: بهترین راه این است که از سرباز طلبه در مناطقی که روحانی ندارد استفاده شود.
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