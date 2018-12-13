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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۹:۴۱

هشدار پنتاگون به آنکارا درباره عملیات ضد متحدان واشنگتن در سوریه

هشدار پنتاگون به آنکارا درباره عملیات ضد متحدان واشنگتن در سوریه

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به آنکارا درباره حمله به متحدان واشنگتن در شمال شرق سوریه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «شون روبرتسون» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به آنکارا درباره حمله به متحدان واشنگتن یعنی کردها در شمال سوریه هشدار داد.

وی افزود: این غیرقابل قبول خواهد بود. اقدام نظامی از سوی هر طرفی به صورت یکجانبه در شمال شرق سوریه به ویژه ای منطقه ای که نیروهای آمریکایی در آن حضور دارند بسیار نگران کننده است. هر اقدامی از این قبیل را نمی پذیریم.

شایان ذکر است که اردوغان روز گذشته از عملیاتی که طی روزهای آتی در شرق فرات شروع خواهد شده سخن گفته و اعلام کرده بود که هدف نظامیان آمریکایی نیستند بلکه گروههایی که رئیس جمهور ترکیه آنها را تروریست خواند، هستند.

کد مطلب 4483939

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