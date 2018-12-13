اعتبار کمیسیون تلفیق به نمایندگان مجلس تخصیص نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کوسه غراوی صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان، اظهار کرد: ریل گذاری و مسیر بودجه بندی از زمان حضور آقای هاشمی به عنوان استاندار گلستان خوب بوده و امیدواریم بودجه سال آینده متفاوت باشد.

وی افزود: مبلغ ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از سوی کمیسیون تلفیق بودجه برای هر کدام از نمایندگان مجلس در نظر گرفته شده تا مجموع این مبلغ در حوزه‌های مختلف استان تقسیم بندی شود.

کوسه غراوی تصریح کرد: این مبلغ هنوز تخصیص پیدا نکرده و امیدواریم به دست ما برسد تا در شهرستان‌ها اقدام کنیم، در فضای مجازی منعکس شده بود که این مبلغ به نمایندگان تخصیص پیدا کرده در حالی که اینطور نیست.

وی ادامه داد: در تلاش هستیم تا اعتبارات استان در سال آینده بیشتر شود تا خدمات دولت را به بهترین نحو پیش ببریم.

دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان با بیان اینکه فرهنگ تقدیر و تشکر از مدیران را باید سرلوحه کار قرار دهیم، گفت: با این کار به مدیر انرژی برای خدمت داده می‌شود و باید اعتماد و امید مردم را بیشتر کنیم.

کوسه غراوی افزود: در کشور مدیریت، برنامه ریزی، تخصص و اعتبار، مقوله‌هایی است که باید به آن توجه کنیم و مهم‌ترین آن مدیریت است.

وی یادآور شد: استان گلستان ظرفیت‌های فوق العاده‌ای در حوزه‌های گردشگری و کشاورزی دارد که باید برای توسعه آن تلاش کنیم.