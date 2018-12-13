رفع مشکلات زیر ساختی جاده های مواصلاتی استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نور علی یاری در رزمایش طرح زمستانه پلیس راه استان با تقدیر و تشکر از همه دستگاه های امدادی و انتظامی دخیل در حوزه ترافیک به جهت تلاش برای کاهش تصادفات ،اظهار داشت: طرح زمستانه پلیس راه که از فردا رسما آغاز خواهد شد، همه باید مانند سربازی با اخلاص این طرح را مدیریت کنند.

سردار یاری با تأکید بر اینکه این طرح با هدف تسهیل در ترددهای جاده ای و پیشگیری از تصادفات در جاده های استان بویژه در مناطق کوهستانی و برف گیر به مرحله اجرا در می آید ، گفت: رفع مشکلات زیر ساختی جاده های مواصلاتی استان با همیاری مسئولان و سازمان های دولتی در حال اجراست.

وی گفت: با توجه به تعامل مثبت که بین دستگاههای دخیل اعم از راهداری، هلال احمر، اورژانس، راه و شهرسازی و استانداری وجود دارد، انتظار می رود در شرایط سخت و زمان یخبندان و اتفاقات جاده ای حضور پر رنگ داشته باشند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اهمیت و ضرورت خدمت گزاری از دیدگاه مقام معظم رهبری گفت: یکی از دغدغه های اصلی معظم له بحث پیشگیری از تصادفات رانندگی و حفظ جان مردم است که خدایی نکرده خانواده ای دچار حادثه های ناگوار رانندگی نشده و داغدار نشوند.