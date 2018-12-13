ابوالفضل حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اختصاص پنج میلیارد تومان اعتبار به اجرای طرح‌های آبخیزداری دامغان در سفر هفته پیش رئیس‌جمهور به استان سمنان، تأکید کرد: خوشبختانه امسال اعتبار ویژه از منابع صندوق توسعه ملی به اجرای طرح‌های آبخیزداری اختصاص‌یافته و همچنین طرح‌های آبخیزداری در سطح حدود چهار میلیون هکتار در سطح کشور در دست اجرا است.

وی افزود: مطالعه تفصیلی نزدیک به ۲۶ میلیون هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی در سال‌جاری انجام‌شده که از این میزان، طرح‌های آبخیزداری در سطح ۱۱ میلیون هکتار به اتمام رسیده است.

عضو خانه ملت همچنین گفت: برای اجرای طرح‌های آبخیزداری یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از ردیف اعتبارات ملی در نظر گرفته‌شده است.

حسین بیگی در پاسخ به سوالی با موضوع ظرفیت‌های گردشگری طبیعی و منابع طبیعی دامغان، گفت: در نشستی با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان مقرر شد برای واگذاری تپه‌های روستای علیان و همچنین منطقه دریاچه حاج علی‌قلی به بخش خصوصی برای جذب سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری همکاری‌هایی صورت گیرد.