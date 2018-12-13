افزایش قیمت یورو و پوند/ نرخ دلار ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (پنج شنبه ٢٢ آذرماه) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۴۵۹ ریال افزایش ۵۲ هزار و ۹۹۳ ریال و هر یورو نیز با ۱۸۲ ریال رشد ۴۷ هزار و ۷۴۷ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۲۶۲ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۶۲۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۹۰۱ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۹۷ ریال، روپیه هند ۵۸۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۹۹۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۰ هزار و ۲۷۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۲۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۷۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۴۴۶ ریال قیمت خورد.

از سویی دیگر، نرخ راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۷۵ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۸۴۰ ریال، روبل روسیه ۶۳۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۳۵۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۶۳۳ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۳۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۴۷۳ ریال تعیین شد.

در سویی دیگر، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۵۶ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۱۴۱ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۱۱۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۸ هزار و ۵۰۳ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۴۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۴۰۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۳۴۹ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۷۷۴ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۷ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال ارزش‌گذاری شد.