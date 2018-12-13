به گزارش خبرنگار مهر، حسین شریعتمداری شامگاه چهارشنبه در جمع طلاب مدرسه علمیه معصومیه قم با اشاره به شرایط فعلی کشور اظهار داشت: امروز در شرایط سخت و دشواری قرار داریم اما باید بدانیم که ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا این برهه، از گردنه‌ها و پیچ‌های خطرناک عبور کرده‌ایم و باید در این مسیر مقاوم باشیم.

وی ابراز داشت: اروپایی‌ها امسال از تابستان داغ در ایران سخن به میان آوردند، اما امروز شاهد هستیم که شعله‌ها در اروپا برافروخته شده و باید به این نکته توجه کنیم که دشمن گرچه می‌تواند در مسیر ما مشکلات و موانع ایجاد کند اما هیچ‌گاه نمی‌تواند مانع از حرکت ما شود.

مدیر مسئول روزنامه کیهان بیان داشت: باید مراقب باشیم و نگذاریم افرادی در عین حال که دروغ می‌گویند، اقدامات متناقضی انجام می‌دهند و موجب غارت اموال بیت المال می‌شوند از طرفی طلبکار هم باشند.

وی افزود: در ماه‌های گذشته کشورمان به ارز نیاز داشت و این سؤال را باید پرسید که چگونه شده است ۱۸ میلیارد دلار و ۸۰ تن طلا از سوی بانک مرکزی به بازار تزریق شد.

شریعتمداری با اشاره به موضوع برجام نیز اظهار داشت: دولت به جای آن که در زمینه برجام عبرت بگیرد به موضوعات دیگری از جمله FATF و CFT روی آورده است.

FATF یعنی تمام تراکنش‌های بانکی ما در اختیار دشمنان قرار می‌گیرد

وی بیان داشت: دولت عنوان می‌کند که نمی‌خواهد به حساب‌های مردم سرک بکشد اما باید بدانیم که FATF یعنی آنکه تمام تراکنش‌های بانکی ما در اختیار دشمنان قرار می‌گیرد که در شرایط جنگ اقتصادی نباید این گونه اطلاعات را به دشمنان داد.

مدیر مسئول روزنامه کیهان در خصوص لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز بیان داشت: کشور ما سال‌هاست که قربانی تروریسم است و منافقین کوردل در طی چند سال ۱۷ هزار نفر از مردم بی‌گناه ایران را که غیر نظامی بودند به شهادت رساندند اما تعریف تروریسم با آنچه که در FATF آمده است با تعریف ما متفاوت است و آنها سپاه پاسداران و نیروی قدس و همچنین وزارت دفاع را از جمله مصادیق تروریسم می‌دانند.

وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در سال ۹۴ در خصوص برجام اظهار داشت: رئیس جمهور در زمان تصویب برجام گفت در صورت تصویب برجام ۲۰ درصد قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند اما چنین رویدادی به وقوع نپیوست و این در شرایطی است که وی هم اکنون مدعی است که با تصویب CFT بیست درصد قیمت‌ها افت می‌کند.

شریعتمداری ادامه داد: برخی در داخل کشور سخن از سایه جنگ به میان آوردند این در حالی است که اگر دشمنان و آمریکایی‌ها توان جنگیدن علیه ایران داشتند یک لحظه هم فرصت را از دست نمی‌دادند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری هزینه سازش را بیشتر از هزینه مقاومت بیان کردند، افزود: امروز در شرایط ویژه‌ای قرار داریم که باید به دقت مراقبت کرد و باید بدانیم که آینده از آن ماست و این دشمنان هستند که امروز از اقتدار کشور هراس دارند.

موضوع تورم و رکود در تناقض با یکدیگر هستند

این فعال سیاسی در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور نیز بیان داشت: موضوع تورم و رکود در تناقض با یکدیگر هستند هر چند برخی‌ها این هنر را داشتند که در عین حال همزمان هم تورم و هم رکود را در کشور ایجاد کردند.

وی با بیان اینکه درگیری نظام اسلامی با نظام سلطه یک درگیری هویتی است، افزود: ما تا زمانی که بر وجود اسلام ناب محمدی در رأس حاکمیت اصرار داشته باشیم و از طرفی آمریکا نیز بر خوی استکباری خود باقی مانده باشد این درگیری‌ها ادامه خواهد داشت؛ هرچند که ممکن است میدان درگیری‌ها تغییر پیدا کند.

شریعتمداری با بیان اینکه بیشترین فشار دشمنان امروز بر موضوع جنگ اقتصادی متمرکز است، گفت: متأسفانه برخی در داخل کشور زمینه را برای ایجاد این جنگ فراهم می‌کنند.

وی ابراز داشت: مسئولان ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را روانه بازار کردند هر چند که اکنون منکر آن هستند و گزارش شده که ۲۴ میلیون یورو به دو نفر داده شده که اصلاً وجود خارجی نداشتند.

دستگاه قضا با کسانی که این شرایط اقتصادی را فراهم کردند برخورد کند

مدیر مسئول روزنامه کیهان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه زمانی که نقدینگی به بخش تولید تخصیص داده نمی‌شود این امر موجب تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران می‌شود، ادامه داد: این امر باعث شد تا برخی از افراد موضوع سازش را برای برون رفت از این گونه مشکلات مطرح کنند و انتظار می‌رود که دستگاه قضا در عین حالی که باید با سوء استفاده کنندگان عرصه اقتصاد مبارزه کند با کسانی که موجب فراهم سازی این بستر شده‌اند نیز برخورد کند.

وی عنوان کرد: یکی از عواملی که باعث شده دشمنان در راهبردشان به بن بست بخورند وجود ولایت فقیه و هوشیاری ایشان در برابر مسائل مختلف داخلی و خارجی کشور است.

شریعتمداری با بیان اینکه افراد مدعی اصلاحات از دولت روحانی می‌خواستند که به صحنه مدیریت بیایند و منصب‌ها در اختیار آنها قرار گیرد، افزود: چنین اتفاقی رخ داد اما آنها نتوانستند کاری از پیش ببرند تلاش می‌کنند که مشکلات به وجود آمده به حساب آنان نوشته نشود هرچند که نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد.