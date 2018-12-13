سکونت گاه های غیر رسمی در ۵ شهر چهارمحال و بختیاری وجود دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ربیعی شامگاه چهارشنبه در نشست اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه سکونت گاه های غیر رسمی در پنج شهر چهارمحال و بختیاری وجود دارند، اظهار داشت: این سکونت گاه های غیر رسمی شامل ۹ محله هستند.

سرپرست اداره‌کل هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: سکونت گاه های غیر رسمی دارای مشکلات مختلف از جمله افزایش نرخ بیکاری، ترک تحصیل فرزندان، بالا بودن نرخ مهاجرت و... هستند.

وی بیان کرد: ارتقای زیر ساخت ها در طرح بازآفرینی شهری در این استان مورد توجه قرار گرفته است.

سرپرست اداره‌کل هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اجرای طرح احداث واحد های مسکونی در اجرای طرح بازآفرینی شهری، بیان کرد: یک هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در این استان احداث می شود که موجب ایجاد بیش از دو هزار فرصت شغلی می شود.