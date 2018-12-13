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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۴

سرپرست اداره‌ کل ستاد بازآفرینی شهری راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

سکونت گاه های غیر رسمی در ۵ شهر چهارمحال و بختیاری وجود دارند

سکونت گاه های غیر رسمی در ۵ شهر چهارمحال و بختیاری وجود دارند

شهرکرد- سرپرست اداره‌کل هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: سکونت گاه های غیر رسمی در پنج شهر چهارمحال و بختیاری وجود دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ربیعی شامگاه چهارشنبه در نشست اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه سکونت گاه های غیر رسمی در پنج شهر چهارمحال و بختیاری وجود دارند، اظهار داشت: این سکونت گاه های غیر رسمی شامل ۹ محله هستند.

سرپرست اداره‌کل هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری  راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: سکونت گاه های غیر رسمی دارای مشکلات مختلف از جمله افزایش نرخ بیکاری، ترک تحصیل فرزندان، بالا بودن نرخ مهاجرت و... هستند.

وی بیان کرد: ارتقای زیر ساخت ها در طرح بازآفرینی شهری در این استان مورد توجه قرار گرفته است.

سرپرست اداره‌کل هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری  راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه  اجرای طرح احداث واحد های مسکونی در اجرای طرح بازآفرینی شهری، بیان کرد: یک هزار  و ۸۰۰ واحد مسکونی در این استان احداث می شود که موجب ایجاد بیش از دو هزار فرصت شغلی می شود.

کد مطلب 4483965

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