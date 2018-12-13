بیش از ۱۰۰ برنامه پژوهشی در کانون پرورش فکری سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری استان سمنان مهدی جمال با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ برنامه پژوهشی در مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری استان سمنان اجرا می‌شود، بیان کرد: پژوهش عامل رشد، توسعه و دانایی در همه‌ی حوزه‌های علمی و اجرایی است و در کانون پرورش فکری که رسالت مهم و دشوار پرورش فکری کودکان و نوجوانان را به عهده دارد، پژوهش اهمیت بیشتری می‌یابد.

وی با اشاره به اجرای تمامی برنامه‌های این هفته با شعار «مسیر زندگی، پژوهش- مقصد، یافتن»، اظهار داشت: با توسعه‌ی پژوهش در مراکز فرهنگی‌هنری کانون، زمینه‌ی تحقق جامعه دانایی‌محور فراهم و با برگزاری چنین برنامه‌هایی زمینه ارتقاء فعالیت‌های پژوهشی در کانون و فرصت مناسبی برای اشاعه و کاربست پژوهش‌های بنیادی و کاربردی ایجاد می‌شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان در ادامه یکی از اهداف مهم این برنامه را توسعه و ترویج فرهنگ پژوهش، معرفی پژوهشگران برتر و تقویت ساز و کارهای انگیزشی این فعالیت در کانون پرورش فکری عنوان کرد.

جمال خاطرنشان کرد: تجلیل از پژوهشگران برتر استان در پاتوق‌های نوجوانی، بازدید از مراکز فنی‌حرفه‌ای و مهارت‌آموزی، بازدید اعضای نوجوان از کارگاه عرق‌گیری به‌صورت طبیعی، اجرای فعالیت‌های فرهنگی کتاب‌محور با موضوع پژوهش، برگزاری نشست تخصصی با دعوت از کارشناسان حوزه‌ی پژوهش، برگزاری جشن پژوهش همراه با برپایی کارگاه عملی و مسابقات پژوهشی، معرفی شخصیت‌های مؤثر پژوهشگر، تهیه طرح دیواری مراحل پژوهش، بازدید اعضا از مرکز نجوم مجتمع فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری سمنان، بازدید از موزه‌ی سکه و برگزاری کارگاه تئوری و عملی آَشنایی با سیر نقش‌ها و نمادها روی ظروف سفالی و سیر تحول خط روی سکه‌های تاریخی را برخی از برنامه‌های مربیان در هفته‌ی پژوهش است.