دومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت علوم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۹۷، با حضور منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ، اعضای شورا و دبیران کمیته های پنج گانه در محل این وزارت برگزار شد.

در این نشست با مرور اسناد بالادستی و سوابق تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت، چگونگی اجرای ده برنامه تحول اداری جهت ارزیابی سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفت.

سپس گزارشی از چالش های ارزیابی عملکرد سال ۹۶ توسط رئیس مرکز نظارت و ارزیابی ارائه شد.

همچنین مقرر شد تفاهم نامه ای بین وزارت علوم و سازمان امور استخدامی تهیه شود و به امضای طرفین برسد.