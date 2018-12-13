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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۷

با حضور وزیر علوم؛

دومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت علوم برگزار شد

دومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت علوم برگزار شد

دومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت علوم با حضور وزیر علوم برگزار شد دراین جلسه مقرر شد تفاهم نامه ای بین وزارت علوم و سازمان امور استخدامی تهیه شود و به امضای طرفین برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۹۷، با حضور منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ، اعضای شورا و دبیران کمیته های پنج گانه در محل این وزارت برگزار شد.

در این نشست با مرور اسناد بالادستی و سوابق تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت، چگونگی اجرای ده برنامه تحول اداری جهت ارزیابی سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفت.

سپس گزارشی از چالش های ارزیابی عملکرد سال ۹۶ توسط رئیس مرکز نظارت و ارزیابی ارائه شد.

همچنین مقرر شد تفاهم نامه ای بین وزارت علوم و سازمان امور استخدامی تهیه شود و به امضای طرفین برسد.

کد مطلب 4483970
زهرا سیفی

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