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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۴

در چهارمحال و بختیاری؛

بهره گیری از رسانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری است

بهره گیری از رسانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری است

شهرکرد- معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری گفت: بهره گیری از رسانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان چهارمحال و بختیاری ضروری است.

به گزرش خبرنگار مهر، علیرضا شجاعی شامگاه چهارشنبه در نشست اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه بهره گیری از رسانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: ایجاد گفتمان اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری می شود.

وی بیان کرد: اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی موجب افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در این استان می شود.

معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت های استان با اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 4483975

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