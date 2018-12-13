بهره گیری از رسانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری است

به گزرش خبرنگار مهر، علیرضا شجاعی شامگاه چهارشنبه در نشست اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه بهره گیری از رسانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: ایجاد گفتمان اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری می شود.

وی بیان کرد: اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی موجب افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در این استان می شود.

معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت های استان با اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد.