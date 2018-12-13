کیفیت آب شرب روستاهای آذربایجان غربی ارتقا یابد

علیرضا رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کیفیت آب شرب روستاها از مشکلات مهم و پیش روی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان است افزود: دراین راستا ۱۱۷ روستای دارای آب شرب مشکل شناسایی شده است که امسال مشکل ۵۳ روستا با صرف ۵۰۰میلیارد ریال از منابع واعتبارات صندوق توسعه ملی رفع مشکل شده است.

وی با بیان اینکه مشکل آب شرب ۶۴ روستا نیز با انتقال آب بین حوضه ای ونصب سامانه های بهبود کیفیت آب قابل رفع است ادامه داد: برای تحقق این هدف یک هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

رضوی همچنین از تامین آب شرب ۲۰۰ روستای استان طی سالجاری در قالب اجرای هفت طرح عمرانی عنوان و خاطرنشان کرد: درسال جاری موافقنامه اجرای هفت پروژه آبرسانی با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مبادله شده است.

وی اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این پروژه ها را ۸۸میلیارد ریال اعلام وافزود: با رایزنی های صورت گرفته یک پروژه فاضلاب با ۱۰۰میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی به تصویب رسیده که عملیات اجرایی آن درسال های آینده آغاز خواهد شد.

رضوی با بیان اینکه مراحل مطالعه و اخذ ماده ۲۳ این طرح به پایان رسیده که با اتمام آن ۵۳ هزارنفر جمعیت روستایی تحت پوشش قرار خواهند گرفت افزود: با اتمام این طرح، آب شرب پایدار ۸۵درصد روستاهای شهرستان تامین خواهد شد.

وی در خصوص راکد ماندن طرح جمع آوری پساب روستای نلاس سردشت گفت: درسال۹۲ مجوز شرکت مهندسی آبفای کشور برای اجرای پروژه صادر ولی به علت نبود اعتبارات استانی دربخش فاضلاب، پروژه بصورت راکد باقی ماند که با پیگیری های صورت گرفته مقررذشد شرکت توسعه منابع آب نیرو، تصفیه خانه را دربعد صنعتی طراحی واجرا کند.