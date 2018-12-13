احتمال افزایش حجم بار ترافیک معابر مرکزی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رازقی، گفت: محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از محلاتی تا مدنی، محور غرب به شرق بزرگراه همت از ستاری تا اشرفی اصفهانی، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از پل کارگر تا شیخ بهایی، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل‌الله از تیموری و محور شرق به غرب بزرگراه زین‌الدین از پل شمس‌آباد با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.

وی اظهار داشت: با توجه به عدم اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد در روز جاری، پیش‌بینی می‌شود بعد از ظهر پنج شنبه شاهد افزایش بار ترافیکی در قسمت مرکزی شهر تهران باشیم.

سرهنگ رازقی تاکید کرد: تردد کامیون تا ساعت ۲۴ در این محورها ممنوع است.