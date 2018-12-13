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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۵

پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد؛

احتمال افزایش حجم بار ترافیک معابر مرکزی پایتخت

احتمال افزایش حجم بار ترافیک معابر مرکزی پایتخت

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، از افزایش حجم بار ترافیک برای بعد از ظهر پنج شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رازقی، گفت: محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از محلاتی تا مدنی، محور غرب به شرق بزرگراه همت از ستاری تا اشرفی اصفهانی، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از پل کارگر تا شیخ بهایی، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل‌الله از تیموری و محور شرق به غرب بزرگراه زین‌الدین از پل شمس‌آباد با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.

وی اظهار داشت: با توجه به عدم اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد در روز جاری، پیش‌بینی می‌شود بعد از ظهر پنج شنبه شاهد افزایش بار ترافیکی در قسمت مرکزی شهر تهران باشیم.

سرهنگ رازقی تاکید کرد: تردد کامیون تا ساعت ۲۴ در این محورها ممنوع است.

کد مطلب 4483981
نورا حسینی

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