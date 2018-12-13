توسعه مشاغل خانگی در آذربایجان شرقی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب الدین بیمقدار شامگاه دیروز چهارشنبه در جلسه کارگروه توسعه اشتغال استان گفت: امیدوارم حضور معاون وزیر تعاون در استان، باعث توسعه مشاغل خانگی و افزایش حمایت از فعالین این حوزه شود چراکه یکی از اولویت های استان است.

وی افزود: ارائه گزارش های تکراری برای مسئولان کشوری در جلسات استانی به نفع استان نیست.

مدیرکل سرمایه گذاری استانداری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: در مورد ابلاغ مرحله دوم اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر، سردرگمی‌هایی داریم.

محمد هاشم‌زاده گفت: رتبه یک استان در انعقاد قرارداد و تصویب طرح های اشتغال روستایی و رتبه ۱۳ در پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها را داریم.

وی گفت: از طریق وزارت کشور و وزارت تعاون، پیگیر تسریع در امور و رفع مشکلات هستیم. انبوهی از متقاضیان روستایی، در صف دریافت تسهیلات اشتغال روستایی هستند.

هاشم زاده گفت: بانک ها از پذیرش طرح های مربوط به دام و طیور خودداری می کنند و در این زمینه مشکلاتی داریم.