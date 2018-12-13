بیمارستان تخصصی زنان ارومیه سال آینده آماده افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد آقازاده در جریان بازدید استاندار آذربایجان غربی از روند احداث این بیمارستان اظهارداشت: بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی جامع زنان ارومیه حدود ۱۴ ماه است که شروع شده و تا به امروز ۷۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه برای تجهیزات این بیمارستان نیز ۵۰ میلیارد دیگر نیاز است ادامه دادک این پروژه ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم تا هفته دولت سال ۹۸ به بهره برداری برسد و پیش بینی می شود که با ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه به اتمام برسد.

آقازاده اضافه کرد: از شاخص های استان برخورداری از تختهای بیمارستانی است و در سال جاری نزدیک به ۱۰۰۰ تخت در استان افتتاح خواهد شد که تعدادی از آنها در سفر اخیر وزیر بهداشت و درمان افتتاح شد و بقیه هم تا پایان سال افتتاح خواهند شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی افزود: امیدواریم با این افتتاحها از متوسط کشوری بالاتر برویم و یکی از شاخص های عقب ماندگی ما ارتقاء یابد و بهبودی خیلی خوبی را در شاخصای تخت بیمارستانی داشته باشیم.

استاندار آذربایجان غربی نیز در جریان بازدید از این طرح افزود: یکی از شاخص های مهم توسعه، برخورداری از تخت های بیمارستانی است که در این خصوص اقدامات بسیار خوبی طی مدت فعالیت دولت تدبیر و امید در استان انجام شده است.

محمد مهدی شهریاری اضافه کرد: امیدواریم با این افتتاح ها از متوسط کشوری بالاتر برویم و یکی از شاخص های عقب ماندگی آذربایجان غربی که شاخص توسعه بهداشتی درمانی است، ارتقا یابد.

وی بیان کرد: بیمارستان ۳۰۰ تخت خوابی زنان ارومیه بدون ردیف اعتباری با استفاده از منابع استانی احداث شده و پیشرفت قابل توجهی داشته است.

این بیمارستان با زیربنا بالغ بر ۳۰۰۰۰ مترمربع و در ۸ طبقه خواهد بود که تعداد ۹ اتاق عمل دارد. فاز اول این پروژه به اتمام رسیده و فاز دوم این پروژه در حال ساخت است پروژه از پیشرفت ۷۵ درصدی برخوردار است و اگر اعتبار تامین شود در هفته دولت ۹۸ به بهره‌برداری خواهد رسید .

بیمارستان تخصصی زنان ارومیه ۳۰۰ تخت بستری دارد و در فضای داخلی امکاناتی از جمله؛ تصویربرداری، رادیوگرافی، سونوگرافی، اورژانس درمانگاه، آزمایشگاه، بخش جراحی، بخش مراقبت‌های ویژه، بخش زایمان، مراقبت‌های ویژه نوزادان، بخش‌های بستری و پدچرخ‌بال را دارد.