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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۶

در گفت و گو با مهر عنوان شد

پروژه احداث باند دوم محور شهرکرد - لردگان به بهره برداری می رسد

پروژه احداث باند دوم محور شهرکرد - لردگان به بهره برداری می رسد

شهرکرد- معاونت مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: پروژه احداث باند دوم محور شهرکرد - بروجن - لردگان به بهره برداری می رسد.

حسینعلی مقصودی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پروژه احداث باند دوم محور  شهرکرد - بروجن - لردگان به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این محور به بهره برداری رسیده است.

وی بیان کرد: حدود ۹۵ درصد پروژه احداث باند دوم محور شهرکرد - بروجن - لردگان انجام شده است و به زودی مراحل پایانی این پروژه اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه چهار باند سازی محور شهرکرد- بروجن - لردگان نقش مهمی در ایمنی سازی تردد در استان چهارمحال و بختیاری دارد، بیان کرد: با بهره برداری از این پروژه حوادث جاده ای در این استان کاهش می یابد.

محور  شهرکرد - بروجن - لردگان یکی از مهمترین و پر تردد ترین محور های چهارمحال و بختیاری است.

کد مطلب 4483991

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