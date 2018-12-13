پروژه احداث باند دوم محور شهرکرد - لردگان به بهره برداری می رسد

حسینعلی مقصودی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پروژه احداث باند دوم محور شهرکرد - بروجن - لردگان به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این محور به بهره برداری رسیده است.

وی بیان کرد: حدود ۹۵ درصد پروژه احداث باند دوم محور شهرکرد - بروجن - لردگان انجام شده است و به زودی مراحل پایانی این پروژه اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه چهار باند سازی محور شهرکرد- بروجن - لردگان نقش مهمی در ایمنی سازی تردد در استان چهارمحال و بختیاری دارد، بیان کرد: با بهره برداری از این پروژه حوادث جاده ای در این استان کاهش می یابد.

محور شهرکرد - بروجن - لردگان یکی از مهمترین و پر تردد ترین محور های چهارمحال و بختیاری است.