نماز واقعی موجب کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی روز پنجشنبه در اجلاس استانی نماز که در سازمان تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: خدارا شاکر هستیم همه مسئولان دغدغه‌مند برای نماز پای کار هستند و وقتی مسئولان برای امر دین و نماز ورود پیدا می‌کنند بسیار ارزشمند است و اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: خداوند فرمود هر چه امکانات بدست می آورید برای اقامه نماز استفاده کنید. ترجمه اقامه نماز همان کاری بود که امام حسین (ع) در راستای تحقق عدالت و اجرای امر به معروف و نهی از منکر انجام داد.

باید اقامه کننده نماز باشیم

امام جمعه قزوین بیان کرد: عدالت اگر ضریب بالایی در جامعه داشت، فاصله طبقاتی نبود و جامعه دچار فقر و فلاکت نبود، نماز را اقامه کرده‌ایم و اقامه نماز را این طور باید ببینیم و اگر فاصله فقر و غنا گسترده باشد نمی‌توانیم بگوییم ما اقامه کننده نماز هستیم.

وی یادآور شد: عفت، معیار دیگر اقامه نماز در جامعه است. اگر عفت را در جامعه‌ای دیدیم به میزان ضریب عفت و نشانه‌های بروز و ظهور آن، نماز را اقامه کرده‌ایم.

آیت الله عابدینی اظهار کرد: اخلاق و رعایت کرامت انسان‌ها از علائم دیگر اقامه نماز در یک جامعه محسوب می‌شود و اگر کرامت انسانی که قرآن و دین برای آن نازل شده است، نماز اقامه شده است.

صرفا نماز خواندن جامعه را از فحشا و منکر حفظ نمی‌کند

وی گفت: وحدت و همدلی که از مصادیق برجسته حبل‌الله هست و اگر بر اساس موازین دینی و الهی خیرخواه، مصلح و رفیق یکدیگر بودیم نماز را اقامه کرده‌ایم. اگر نماز را صرفا خواندیم، هر کار منکری نیز می‌تواند در کنارش انجام شود اما منکر با اقامه نماز جمع نمی‌شود.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: نباید فقط بگوییم نماز را ببینیم و جاذبه‌های دیگر دین را نبینیم و باید همه را کنار یکدیگر ببینیم. خدا به پیامبر (ص) فرمود هر چه این کتاب آورده را به مردم بگو و آنگاه می‌فرماید اگر نماز اقامه شود این نماز فحشا و منکر را از جامعه دور می‌کند.

وی افزود: نماز وقتی ستون دین است یعنی همه دین با آن ساماندهی می‌شود و همه ابعاد زندگی انسان‌ها با نماز ساماندهی و در مسیر درست قرار می‌گیرد.

آیت الله عابدینی عنوان کرد: همانطور که نماز ستون دین است، ولایت ستون نماز است و امام باقر(ع) فرمودند دین پنج ستون دارد اما ولایت از همه افضل است.

وی اظهار کرد: لقمان به فرزندش خود گفت هر چیزی علامتی دارد و با آن شناخته می شود. دین ‌داری نیز سه علامت دارد که علم، ایمان و عمل به دستورات دینی از جمله آن است. برای هر عامل به دستورات دینی سه علامت است که اقامه نماز، روزه‌داری و پرداخت زکات است و اگر این سه علامت در کسی بود دین‌دار است.

هر کاری در زمان نماز انجام شود برکت ندارد

امام جمعه قزوین گفت: در منابع دینی تاکید شده است شیعیان را با سه چیز امتحان کنید که یکی از آنها دغدغه نماز است. همانطور که پیغمبر (ص) موقع نماز حالشان دگرگون می‌شد ما نیز موقع نماز هر کاری انجام دهیم برکت ندارد و باید تعطیل شود.