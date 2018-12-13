۵۰ کیلومتر از رودخانه سیاهرود لایروبی شد

به گزارش خبرنگار مهر ، هادی نیک اختر صبح پنجشنبه در جلسه آب کشاورزی در فرمانداری جویبار با بیان اینکه ایران در منطقه تهدید کشاورزی قراردارد، گفت: متاسفانه قدم به قدم به خشکسالی و بی آبی نزدیک می شویم و این تهدیدی بزرگ در امر کشاورزی و تامین آب در کشور و استان خواهد بود.

وی به وجود ۶۰ قطعه آبندان با سطح ۲ هزارو ۲۰۰ هکتار در سطح روستاهای شهرستان اشاره کردوافزود: میزان ذخیره آب این آببندانها ۶۲ میلیون متر مکعب است که با لایروبی آن میزان ذخیره سازی آب دوچندان خواهد شد.

مدیر آب منطقه ای جویبار ، قائمشهربا اعلام اینکه آب دوهزارو ۴۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری جویبار از سد شهید رجایی تامین می شد، اظهار داشت: میزان ذخیره سازی این سد۲۵ میلیون متر مکعب است که این انتقال آب از سد شهید رجایی به اراضی شهرستان در سال گذشته بدلیل کمبود آب به صفر رسیده بود.

نیک اختر درادامه تعدادحلقه چاههای دارای پروانه شهرستان را ۶ هزارو ۳۴۲ حلقه بیان کردوگفت: ذخیره آب این حلقه چاهها حدود۹۸ میلیون متر مکعب است و اراضی شالیزاری ۹ هزارو ۸۵۰ هکتارو اراضی باغی شهرستان ۴۲۰ هکتار است و درمجموع آب موردنیاز این اراضی ۱۱۵ میلیون متر مکعب است.

نیک اختر کمبود آب زراعی سال گذشته شهرستان جویبار را ۳۰ میلیون متر مکعب بیان کردوافزود: مدیریت منابع آب های سطحی و زیرزمینی ، مدیریت منابع و مصارف آب قابل دسترسی، حفظ اکوسیستم و محیط زیست ، مدیریت پساب و بازچرخانی آب ، لایروبی آببندانها و مهار آب های سطحی از مولفه های برنامه جامع سازگاری کم آبی است.