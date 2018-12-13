۲۲۳ واحد تولیدی مشکل دار آذربایجان غربی تسهیلات دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر صادق اسکندری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با بیان اینکه پتانسیل ها، امکانات و زمینه های سرمایه گذاری در حوزه صنعت و معدن احصاء شده و آماده ارائه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی است افزود: مدیران دستگاه های ذیربط به دنبال راهکارهای مناسب با قابلیت اجرایی جهت فعال کردن واحدهای راکد و نیمه راکد باشند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بخش خصوصی نیز باید در زمان سرمایه گذاری نوع و نحوه سرمایه گذاری خود به کشش و بازار محصول تولیدی دقت لازم را داشته باشند افزود: یکی از علل سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی در کشور پایین بودن دستمزد کارگری و انرژی در کشور نسبت به کشورهای دیگر است.

اسکندری با اشاره به اینکه ۸۴ واحد تولیدی تسهیلات لازم را دریافت کرده است، گفت: یک هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال وام برای راه اندازی و احیای این واحدهای تولیدی پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: نظارت بر روند اجرای درست طرح رونق واحدهای تولیدی از جمله وظایف مهم کارگروه است و روند فعال سازی ۳۱۲ واحد تولیدی و طرح صنعتی در قالب طرح نظارتی مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی نیز با اشاره به اینکه یک هزار میلیارد ریال کمک فنی و اعتباری در راستای کاهش نرخ سود تسهیلات واحدهای صنعتی اختصاص یافته است، گفت: جذب مناسب این رقم می تواند به کاهش مشکلات این واحدها کمک کند.

رضا حسینی افزود: کمک های فنی و اعتباری از جمله مهمترین موارد کمک های دولتی به بخش های مختلف به ویژه حوزه صنعت است و می تواند در حل بخشی از مشکلات صاحبان صنایع موثر باشد.

وی با تاکید بر اینکه بانک های عامل باید همه منابع موجود در بخش پرداخت تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار دهند، اضافه کرد: مدیران بانک ها باید به گونه ای برنامه ریزی کنند تا ضمن مشارکت مالی با سرمایه گذار، شاهد رونق تولید و اشتغال دوباره واحدهای تولیدی باشیم.

وی بیان کرد: زمین مورد نیاز سرمایه گذاران با قیمت دولتی در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد که با استفاده از این فرصت، می توان ضمن بهره گیری از فناوری روز، چرخه اقتصادی استان را با شتاب بیشتری به حرکت درآورد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی ادامه با اشاره به اینکه اجرای طرح‌های صنعتی باید به ارتقای اقتصادی، افزایش اشتغال و توسعه منجر شود، ادامه داد: تحقق این امر نیازمند اهتمام جدی مسوولان است و باید توجه داشت که همه ما در مقابل آحاد جامعه و مردم مسئول هستیم.