مسئولان امنیتی عامل قتل امام جمعه رضاآباد را شناسایی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان، اظهار کرد: قتل امام جمعه روستایی رضاآباد رامیان، استان گلستان را زیر سوال برد و از مسئولان انتظامی و امنیتی می‌خواهم به طور جدی این موضوع را پیگیری کنند تا عوامل آن شناسایی و به سزای اعمال خود برسند.

نورمفیدی اضافه کرد: زمان موضوع بسیار مهمی است و مسئولان هم باید به بهترین نحو از آن استفاده کنند.

وی افزود: چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را در پیش داریم و این کشور دوران مختلف و متفاوتی را پشت سر گذاشته است.

نورمفیدی تصریح کرد: به آنچه که گذشتگان مجاهد، دلسوز و عاشق کشور به دنبالش بودند رسیدیم که استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: باید قدر این زمان را دانست و آن را از دست ندهیم، باید برای پیشرفت این کشور کار کنیم و امیدواریم خداوند این توفیق را به همه مسئولان عنایت کند.

نورمفیدی بیان کرد: مدیران نباید به خدماتی که می‌کنند قانع باشند و باید همواره به کشور و مردم خدمت کنیم زیرا مردم ما قدردان هستند.

نماینده ولی فقیه در گلستان یادآور شد: بازنشستگی برای مدیران معنایی ندارد و همواره باید از خدا بخواهیم تا از عبادت و بندگی افتاده نشویم.

نورمفیدی تصریح کرد: نباید مردم را سرگردان کنیم زیرا گناه دارند و مشکلات اقتصادی فراوانی داریم.

وی خاطرنشان کرد: ما مسئولان اگر نمی‌توانیم مشکل مردم را حل کنیم حداقل با برخورد خوب‌مان آنها را قانع کنیم تا مردم از دیدن مسئولان خوشحال شوند.

نورمفیدی افزود: محور برنامه‌های مسئولان باید توسعه استان باشد زیرا فقط کارهای بزرگ در یادها ماندگار می‌شود.

وی اضافه کرد: نباید بگوییم کسی حق ندارد یک قطره از دریای خزر استفاده کند زیرا نعمت الهی است، باید برای باران‌هایی که در استان می‌بارد حوضچه‌هایی ایجاد شود تا از آب استفاده کنیم.