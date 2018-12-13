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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۱

در کلاردشت:

۳۰۰ واحد مسکن ویژه کارکنان برق مازندران بهره برداری شد

۳۰۰ واحد مسکن ویژه کارکنان برق مازندران بهره برداری شد

کلادرشت- مسکن ۳۰۰ واحدی ویژه کارکنان برق منطقه ای مازندران و گلستان با حضور مسئولان در کلاردشت به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، نجم الدین پورعلی شهردار کلاردشت صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح شهرک ۳۰۰ واحدی مسکن برق مازندران و گلستان با بیان اینکه کلاردشت مظلوم واقع شده است گفت: کلاردشت حتی پارک کودک خوب ندارد.

وی با بیان اینکه روزانه ۱۱۰ تا ۱۳۰ تن زباله در کلاردشت جمع آوری می شود از تدوین برنامه پنجساله توسعه شهر خبر داد و افزود: امروز پروژه های خوبی مانند زیپ لاین، پل معلق، پارککودک و غیره شهرداری را به درآمد پایدار خواهیم رساند.

شهردار کلاردشت عنوان کرد: پروژه مسکن ۳۰۰ واحدی برق مازندران در ۵۰ بلوک شش واحدی احداث شده است.

این پروژه در۵۰ بلوک شش واحد و و باز ریربنایی ۳۸ هزار و ۸۰۰ متر مربع و با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد ریالی احداث شده است.

کد مطلب 4484009

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    نظرات

    • ایران IR ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      شهرستانهای کلاردشت چالوس تنکابن و رامسر و عباس آباد واقعا محروم هستند. حق مردم این شهرها توسط بقیه شهرهای مازندران خورده میشود و این بی عدالتی آشکار است

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