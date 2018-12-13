۳۰۰ واحد مسکن ویژه کارکنان برق مازندران بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، نجم الدین پورعلی شهردار کلاردشت صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح شهرک ۳۰۰ واحدی مسکن برق مازندران و گلستان با بیان اینکه کلاردشت مظلوم واقع شده است گفت: کلاردشت حتی پارک کودک خوب ندارد.

وی با بیان اینکه روزانه ۱۱۰ تا ۱۳۰ تن زباله در کلاردشت جمع آوری می شود از تدوین برنامه پنجساله توسعه شهر خبر داد و افزود: امروز پروژه های خوبی مانند زیپ لاین، پل معلق، پارککودک و غیره شهرداری را به درآمد پایدار خواهیم رساند.

شهردار کلاردشت عنوان کرد: پروژه مسکن ۳۰۰ واحدی برق مازندران در ۵۰ بلوک شش واحدی احداث شده است.

این پروژه در۵۰ بلوک شش واحد و و باز ریربنایی ۳۸ هزار و ۸۰۰ متر مربع و با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد ریالی احداث شده است.