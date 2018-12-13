نگرانی باشگاه ردینگ انگلیس از غیبت یک ماهه سعید عزت اللهی

به گزارش خبرنگار مهر، سایت «فوتبال لندن» در گزارشی به وضعیت سعید عزت اللهی هافبک تیم ردینگ پرداخته و اینکه این بازیکن با حضور در جام ملت های آسیا حدود هفت مسابقه تیمش را در انگلیس از دست می دهد.

این سایت نوشت: «به خاطر حضور عزت اللهی در جام ملت های آسیا، تیم ردینگ بدون حضور این هافبک ایرانی با حریفانش روبرو می شود. این هافبک ۲۲ ساله در لیست اولیه و ۳۵ نفره تیم ملی برای جام ملت ها قرار داده شده است. کارلوس کی روش اسامی ۲۳ بازیکن نهایی ایران را روز ۱۵ دسامبر و پیش از حضور در کمپ قطر اعلام می کند.

عزت اللهی که یکی از ۹ هافبک تیم ملی در لیست اولیه است، به خاطر مصدومیت در تیم ملی در ماه اکتبر، از تیم باشگاهی و تیم ملی کنار گذاشته شد. او فقط ۴ بار برای تیم ردینگ بازی کرده است اما عملکردش خیره کننده بوده است. این بازیکن در پایان این ماه با آمادگی کامل بر می گردد اما حضورش در جام ملت های آسیا می تواند بازگشتش به تیم ردینگ را طولانی تر کند.

جام ملت های آسیا به میزبانی امارات از پنجم ژانویه تا اولیه فوریه برگزار می شود. تیم ردینگ در این مدت ۶ مسابقه به علاوه یک دیدار در جام حذفی برگزار می کند. به این ترتیب عزت اللهی ممکن است هفت مسابقه تیم ردینگ را در این مدت از دست بدهد. البته این بستگی به پیشرفت ایران در جام ملت ها و صعود به مراحل بالاتر دارد. »