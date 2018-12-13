داعش با تخریب اراضی کشاورزی عراق مرتکب جنایت جنگی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد: آنچه داعش به شکل وحشیانه و عمدی اقدام به نابودی اراضی کشاورزی ایزیدی ها در عراق کرده، جنایت جنگی است.

در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است: با گذشت یکسال از نابودی داعش هنوز صدها هزار عراقی به مناطق روستای ویران شده بازنگشته اند. در چارچوب حمله وحشیانه ضد اقلیت ایزیدی در شمال عراق، گروههای تروریستی که خود را داعش نامیدند، هنگامی که اقدام به تخریب چاههای آب و نابودی زیر ساختهای کشاورزی کردند، جنایات ضد بشری مرتکب شدند.