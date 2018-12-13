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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹

عفو بین الملل:

داعش با تخریب اراضی کشاورزی عراق مرتکب جنایت جنگی شده است

داعش با تخریب اراضی کشاورزی عراق مرتکب جنایت جنگی شده است

سازمان عفو بین الملل در گزارشی اقدامات داعش در تخریب اراضی کشاورزی و چاههای آب ایزیدی ها در شمال عراق را به مثابه جنایت جنگی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد: آنچه داعش به شکل وحشیانه و عمدی اقدام به نابودی اراضی کشاورزی ایزیدی ها در عراق کرده، جنایت جنگی است.

در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است: با گذشت یکسال از نابودی داعش هنوز صدها هزار عراقی به مناطق روستای ویران شده بازنگشته اند. در چارچوب حمله وحشیانه ضد اقلیت ایزیدی در شمال عراق، گروههای تروریستی که خود را داعش نامیدند،  هنگامی که اقدام به تخریب چاههای آب و نابودی زیر ساختهای کشاورزی کردند، جنایات ضد بشری مرتکب شدند.

کد مطلب 4484020

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