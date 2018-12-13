مدرن ترین ربات روس تقلبی از آب در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مشخص شد یک ربات روسی که در تلویزیون ملی زنده روسیه، رقصید، جعلی بوده است.

در تلویزیون ملی روسیه اعلام شد این ربات فناورانه که «بوریس» نام دارد می تواند حرکات انعطاف پذیری انجام دهد. اما تماشاچیان به سرعت به نرمی حرکات او مشکوک شدند.

اکنون مشخص شده که این ربات در حقیقت یک هنرپیشه در لباس ربات بوده است و هیچ گونه ماشین آلات فناورانه ای در آن به کار نرفته است.

پس از انتشار تصاویری در فضای آنلاین که به طور واضح نشان می دهد ربات فاقد حسگر است، موجی ازتردید و عدم قطعیت ایجاد شد. حتی در یک تصویر گردن انسان از زیر لباس ربات نیز مشخص بود.

به هرحال مشخص شده بوریس در حقیقت یک لباس به قیمت ۳۸۰۰ دلار است که «ربات آلیوشا» نام دارد و شرکتی به نام Show Robots آن را تولید کرده است.

این لباس گرانقیمت مجهز به میکروفون و نمایشگر تبلت است و ظاهر یک ربات را به طور کامل نشان می دهد اما یک فرد آن را به تن می کند.

در مراسم گشایس یک انحمن علمی، این ربات نیز حضور داشت و حتی با صدایی رباتیک گفته بود: من ریاضی بلدم اما می خواهم نقاشی یاد بگیرم.

کانال خبری Russia ۲۴ آن را مدرنترین ربات کشور نامید. درهمین زمان تماشاچیان و کاربران آنلاین نسبت به این ربات مشکوک شدند. همچنین برخی اشاره کردند وقتی هیچ میکروفونی نزدیک ربات نبوده، چگونه او صحبت کرده است.

یک رسانه روسی به نام TJournal نیز تصویر بوریس را از پشت سر منتشر کرد که به طور واضح گردن فرد در لباس ربات را نشان می داد.

Russia۲۴ این ویدئو را حذف کرده اما بیانیه درباره آن صادر نکرده است.