بارش باران و برف در گیلان/ دمای هوا ۱۰ تا ۱۵ درجه کاهش می یابد

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نفوذ سامانه سرد و بارشی از اواخر وقت امروز (پنجشنبه) به استان گیلان، اظهارکرد: براساس الگوهای حاکم بر نقشه‌های هواشناسی از اواخر وقت امروز در استان گیلان شاهد بارش باران خواهیم بود.

وی وزش باد در برخی از ساعات شدید و احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها را از دیگر پدیده‌های جوی پیش بینی شده در ساعات آتی برای استان گیلان عنوان کرد.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه شدت وزش باد در نوار ساحلی استان بیش از سایر مناطق است، افزود: این شرایط جوی تا اوایل هفته آینده در استان گیلان پایدار خواهد بود.

وی با اشاره به کاهش ۱۰ تا ۱۵ درجه‌ای دمای هوای استان گیلان در این مدت، ادامه داد: در مناطق کوهستانی دارای بیش از ۲ هزار متر ارتفاع بارش‌ها به صورت برف پیش بینی شده است.

دادرس به وضعیت جوی شهر رشت به عنوان مرکز استان نیز اشاره و بیان کرد: در حال حاضر آسمان شهر رشت کمی تا نیمه ابری همراه با وزش باد گرم گاهی شدید است که بتدریج با نزدیک شدن به ساعات پایان امروز شاهد افزایش ابر و وزش باد و رگبار باران خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آسمان در نوار ساحلی استان صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط وزش باد گرم بوده که به بتدریج از عصر امروز با رشد ابر در برخی نقاط رگبار باران خواهیم داشت، افزود: بنابراین شرایط برای وزش باد با سرعت حداکثر ۱۴ متر بر ثانیه در سواحل و ۱۶ متر بر ثانیه برای دور از ساحل و افزایش ارتفاع موج حداکثر ۲ متر در سواحل و حداکثر ۳/۵ متر برای دور از ساحل فراهم می شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان در ادامه از گلخانه داران، پرورش دهندگان ماهی و سایر تولیدکنندگان محصولات کشاورزی خواست تمهیدات لازم در زمینه وسایل گرمایشی مکان‌های تولیدی خود را اتخاذ کنند.

وی همچنین با اشاره به بارش برف از رانندگانی که قصد تردد در جاده‌های کوهستانی و برف گیر را دارند خواست تا زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانه همراه داشته باشند.