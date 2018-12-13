  1. استانها
  2. تهران
۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۸

رییس پلیس راهور ناجا خبر داد؛

جان باختن ۳ هزار و ۴۱۴ نفر در حوادث جاده ای زمستان ۹۶

جان باختن ۳ هزار و ۴۱۴ نفر در حوادث جاده ای زمستان ۹۶

دماوند- رییس پلیس راهور ناجا گفت: در زمستان سال ۹۶ سه هزار و ۴۱۴ نفر جان خود را در حوادث جاده ای از دست داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری صبح پنج شنبه در  مراسم آغاز طرح امداد جاده زمستانی ۹۷ طی سخنانی گفت: هدف از برگزاری طرح زمستانی که از امروز آغاز شده و تا ۲۲ اسفندماه ادامه خواهد داشت، ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و ارائه خدمات بیشتر به مردم در محورهای مواصلاتی است.

وی با بیان این که ۲۹ استان در کشور برف گیر می شود، ادامه داد:بیش از ۵۰۰ گردنه و بالغ بر ۱۰۰ گردنه برف‌گیر در کشور به طور کامل توسط عوامل پلیس و نیروهای امدادی پوشش داده می شوند.

رییس پلیس راهور ناجا رانندگی در شرایط بارش برف را متفاوت دانست و اضافه کرد: رانندگان می بایست با تجهیزات ویژه و مناسب و زنجیر چرخ در این مسیرها وارد شوند.

مهری اضافه کرد: سال گذشته در طرح زمستانی ۳ هزار و ۴۱۴ نفر جان خود را در حوادث جاده ای از دست داده‌اند، که از این میزان بیش‌ از ۷۰ درصد در جاده‌های برون شهری رخ‌داد، که بیش از ۷۰ درصد از این تصادفات ناشی از سبقت و سرعت غیرمجاز بوده است.

وی گفت: ۳۷ درصد از این تصادفات منجر به واژگونی شده است.

کد مطلب 4484030

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها