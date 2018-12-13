جان باختن ۳ هزار و ۴۱۴ نفر در حوادث جاده ای زمستان ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری صبح پنج شنبه در مراسم آغاز طرح امداد جاده زمستانی ۹۷ طی سخنانی گفت: هدف از برگزاری طرح زمستانی که از امروز آغاز شده و تا ۲۲ اسفندماه ادامه خواهد داشت، ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و ارائه خدمات بیشتر به مردم در محورهای مواصلاتی است.

وی با بیان این که ۲۹ استان در کشور برف گیر می شود، ادامه داد:بیش از ۵۰۰ گردنه و بالغ بر ۱۰۰ گردنه برف‌گیر در کشور به طور کامل توسط عوامل پلیس و نیروهای امدادی پوشش داده می شوند.

رییس پلیس راهور ناجا رانندگی در شرایط بارش برف را متفاوت دانست و اضافه کرد: رانندگان می بایست با تجهیزات ویژه و مناسب و زنجیر چرخ در این مسیرها وارد شوند.

مهری اضافه کرد: سال گذشته در طرح زمستانی ۳ هزار و ۴۱۴ نفر جان خود را در حوادث جاده ای از دست داده‌اند، که از این میزان بیش‌ از ۷۰ درصد در جاده‌های برون شهری رخ‌داد، که بیش از ۷۰ درصد از این تصادفات ناشی از سبقت و سرعت غیرمجاز بوده است.

وی گفت: ۳۷ درصد از این تصادفات منجر به واژگونی شده است.