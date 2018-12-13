تابستان بدون مشکل برق در مازندران سپری شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افضلی صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح شهرک ۳۰۰ واحدی مسکن کارکنان ویژه برق مازندران و گلستان در کلاردشت با تقدیر از تلاش های بخش های مختلف گفت: این پروژه نمونه بارزی از تعامل و اعتماد به اعضای شرکت تعاونی است و در ارزیابی صورت گرفته رتبه برتر را در کشور کسب کرده است.

وی با اشاره به موفقیت های مختلف شرکت برق مازندران و گلستان اظهار داشت: ایستگاه ۲۳۰.۴۰۰ کیلوولت در بین قائمشهر و ساری در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار احداث و فاز اول ۹ ماهه افتتاح شد.

وی اظهار داشت:خط چهار مداره نیز هشت ماهه اجرا شد و اگر این پروژه ها اجرا نمی شد در تابستان ۹۷ با مشکل مواجه می شدیم.

وی افزود: امیدواریم برق مطمئن و پایداری هم استانی ها را در سال جاری و تابستان پیش روی تامین کنیم.

پروژه مسکن ۳۰۰ واحدی برق مازندران با ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار و در زمینی به مساحت ۳۸ هزار مترمربع احداث شد.