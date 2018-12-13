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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۲

مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان:

تابستان بدون مشکل برق در مازندران سپری شد

تابستان بدون مشکل برق در مازندران سپری شد

کلادرشت - مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان گفت: به دلیل اجرای پروژه های مختلف تابستان سال جاری با مشکل برق در استان مواجه نشدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افضلی صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح شهرک ۳۰۰ واحدی مسکن کارکنان ویژه برق مازندران و گلستان در کلاردشت با تقدیر از تلاش های بخش های مختلف گفت: این پروژه نمونه بارزی از تعامل و اعتماد به اعضای شرکت تعاونی است و در ارزیابی صورت گرفته رتبه برتر را در کشور کسب کرده است.

وی با اشاره به موفقیت های مختلف شرکت برق مازندران و گلستان اظهار داشت: ایستگاه ۲۳۰.۴۰۰ کیلوولت در بین قائمشهر و ساری در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار احداث و فاز اول ۹ ماهه افتتاح شد.

وی اظهار داشت:خط چهار مداره نیز هشت ماهه اجرا شد و اگر این پروژه ها اجرا نمی شد در تابستان ۹۷ با مشکل مواجه می شدیم.

وی افزود: امیدواریم برق مطمئن و پایداری هم استانی ها را در سال جاری و تابستان پیش روی تامین کنیم.

پروژه مسکن ۳۰۰ واحدی برق مازندران با ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار و در زمینی به مساحت ۳۸ هزار مترمربع احداث شد.

کد مطلب 4484036

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