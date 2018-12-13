۷۳ میلیون و ۱۷۴ هزار سهم در بورس همدان مبادله شد

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طی هفته جاری تعداد ۷۳ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۱۱۷ سهم به ارزش ۱۵۶ میلیارد و ۸۹۴ میلیون و ۸۶۳ هزار و ۵۴۰ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان اضافه کرد: ۴۸ درصد از معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و ۵۲ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

وی اظهارداشت: این تعداد سهام متعلق به ۲۱۵ شرکت بوده و این هفته در بورس منطقه‌ای همدان ۱۰۱ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان یادآور شد: شاخص کل قیمت در هفته جاری معادل ۱۶۵ هزار و ۳۵۲ واحد بود که نسبت به هفته گذشته، یک هزار و ۵۰۸ واحد کاهش یافت.