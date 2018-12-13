به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس کی روش در گفتگو با سایت فدراسیون روند بررسی و معرفی بازیکنان طی چند روز آینده را تشریح کرد.

کی روش در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه پس از اعلام لیست ۳۵ نفره آماده باش، قدم بعدی چه خواهد بود، گفت: مطمئنا قدم بعدی بسیار شفاف و مشخص است. ما خودمان را مهیای اعلام لیست تیم ملی در صبح روز یکشنبه خواهیم کرد. متاسفانه برنامه آماده سازی ما بخاطر برخی مشکلات و موانعی که پیش رو داشتیم تغییر کرد و مجبور شدم برنامه را با موانعی که بر سر راه داشتیم تطبیق بدهم. با در نظر گرفتن این مشکلات، مجبور شدم لیست نهایی را زودتر از زمانی که توقع آن را داشتم اعلام کنم.

وی تاکید کرد: البته باید ذکر کنم که چند روز آینده روزهای حیاتی و قابل تعمقی از بُعد بررسی های فنی خواهد بود. شخصا بازبینی هایی بر روی هر کدام از بازیکنان خواهم داشت. من به همراه سایر اعضای کادر عملکرد فنی، بازیکنان را با یک تحلیل مجدد عمیق در چند روز آینده بررسی خواهیم کرد. در نتیجه باید تلفیقی از پایه های اصلی تیم که ما آماده جام جهانی روسیه کردیم و همینطور شرایط فعلی که ما با آن مواجه هستیم ایجاد کنیم و باید تصمیم ما تلفیقی از این دو حالت را به همراه داشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت بازیکنان مصدوم تیم ملی افزود: البته باید اعتراف کنم که طی چند هفته گذشته نگرانی زیادی در مورد بازیکنان مصدوم تیم داشتم. مطمئنا این موضوع شرایط بازیکنان را برای جام ملتها تحت تاثیر قرار خواهد داد. بخاطر اینکه توقع من این بود که آن بازیکنان در حال بازی کردن و اصطلاحا در حال پرواز باشند. اما این فوتبال است و این اتفاقات هم جزئی از فوتبال است. ما فقط باید تمام اتفاقات و تجاربی که در گذشته تجربه کردیم را در نظر بگیریم. در چند روز آینده به همراه کادرم روز و شب، ساعتها و ساعتهای طولانی عملکرد فنی بازیکنان را مورد بررسی مجدد قرار خواهیم داد. ما همه اطلاعات و آمار عملکردی بازیکنان به همراه فشرده و چکیده بازی و عملکرد بازیکنان داخلی و خارجی را طی چهار سال گذشته در اختیار داریم و طبق روال همیشه سعی می کنیم تا یک تصمیم فنی دقیق، صادقانه و تاثیرگذار اتخاذ کنیم. البته امیدوار هستیم خداوند هم به ما کمک کند تا بهترین تصمیم و ۲۳ نفر نهایی را انتخاب کنیم.

سرمربی تیم ملی در ادامه گفت: البته لیست ۲۳ نفره ای که اعلام می شود لیستی بسته نخواهد بود؛ چراکه ما تا ۵ دی ماه فرصت داریم و می توانیم تا آن تاریخ لیست خود را بررسی کنیم. به همین خاطر ما یک لیست آماده باش هم خواهیم داشت و در نتیجه هر اتفاقی می تواند بیافتد.

وی در ادامه افزود: مطمئنا فرقی نمی کند که کدام ۲۳ بازیکن نهایی انتخاب شوند، ولی تک تک بازیکنان تلاش خود را خواهند کرد تا روحیه لازمه را برای حضور در تیم ملی داشته باشند. نگرش بازیکنان من باید خاضعانه و مثل همیشه به دور از هر گونه غروری که تا امروز نشان دادند، باشد و کمال فروتنی برای جنگیدن برای منافع تیم ملی را قطعا تک تک بازیکنان من خواهند داشت. این ۲۳ بازیکن مطمئنا آماده هستند خودشان را برای تیم فدا کنند و همانطور که همیشه گفتیم پیراهن تیم ملی را فراتر از منافع شخصی خودشان دانسته و خواهند دانست. برای اینکه بتوانند رویای هواداران فوتبال ایران را جامه عمل بپوشانند.

کی روش در پاسخ به سوالی در مورد مسابقات جام ملتهای آسیا گفت: همه می دانند که ما به این مسابقات با توقعات بالا از تیم ملی وارد خواهیم شد ولی ما نگرش و تفکرمان مثل همیشه این خواهد بود که بیشترین تلاشمان را به کار ببندیم و به تک تک حریفانمان از عراق و ویتنام و یمن گرفته تا استرالیا و ژاپن و کره جنوبی احترام بگذاریم. ما برای تک تک حریفانمان احترام خاصی قائل هستیم و این مسئولیت را کاملا حس می کنیم. همه باید چالشی را که ما پیش رو داریم را درک کنند. چالش اصلی ما یک مسابقه دو صد متر کوتاه نیست. ما با یک چالش ماراتن گونه سر و کار داریم که جام ملتهای ۲۰۱۹ امارات است.

سرمربی تیم ملی تاکید کرد: در نهایت، افرادی که کیفیت فوتبالی بالاتری دارند و تیمی که روحیه تیمی بهتری دارد و کسانی که می توانند بدور از غرور و با فروتنی تا سرحد توانشان بجنگند و تنها یک چیز در ذهن دارند و آن پیراهن تیم ملی است و یک چیز در قلبشان دارند و آن هم عشق به هواداران تیم ملی شان است موفق خواهند بود.

کی روش در پایان افزود: من تقریبا تیم ملی فوتبال ایران را در حدود ۹۰ مسابقه هدایت کرده ام و همیشه یک خواسته غیرقابل مذاکره از بازیکنان داشته ام. بازیکنان من باید همیشه صحبت شان را در زمین مسابقه انجام دهند. این تنها جایی است که بازیکنان واقعی در آنجا صحبت می کنند، درون زمین. چرا این خواسته را از آنها دارم؟ چون این یک اصل و وظیفه اصلی آنها است چون رقبای آنها که آرزوی حضور در تیم ملی را داشتند و به هر دلیلی نتواستند به تیم ملی بیایند باید ببینند که این بازیکنان در زمین مسابقه به خوبی کار خود را انجام می دهند. این تنها راه و جایی است که بازیکنان من باید صحبت کنند، درون زمین؛ و باید نشان دهند که بدنهای خود را به بهترین نحو ممکن در پیراهن تیم ملی و داخل زمین مسابقه قرار داده اند. در هر لحظه و در هر صحنه از بازی چیزی که بازیکنان باید نشان بدهند این است که آنها این حق و این اجازه را داشته اند که این پیراهن را درون و بیرون زمین بر تن کنند.