طرح امداد جاده ای زمستان تا ۲۲ اسفند ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ایوب سلیمانی صبح پنج شنبه در حاشیه مراسم آغاز طرح امداد جاده زمستانی ۹۷ طی سخنانی در جمع خبرنگاران گفت: امروز روز شروع رزمایش طرح ویژه زمستانی است، که هرساله آغاز شده و تا ۲۲ اسفندماه ادامه پیدا می کند.

وی افزود: این طرح ویژه با توجه به نذورات آسمانی، شرایط جوی و لغزندگی جاده ها و عواملی که موثر بر تشدید و گسترش حوادث جاده ای است، اجرا می شود و برای خدمت رسانی بیشتر و کاهش از تلفات جاده ای اجرا می شود.

جانشین فرمانده ناجا اضافه کرد: با استفاده از تجارب سال های گذشته، تجهیزات جدید و هماهنگی گسترده با سایر سازمان ها امیدواریم، بتوانیم شاهد موفقیتی بیشتر از سال های گذشته باشیم و مسیری امن، با حوادث کم تر نسبت به سال های گذشته را شاهد باشیم.