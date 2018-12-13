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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۰

آزمون فردا برگزار می شود؛

امشب آخرین مهلت دریافت کارت آزمون فراگیر ارشد/ ۴۸ درصد کارت گرفت

امشب آخرین مهلت دریافت کارت آزمون فراگیر ارشد/ ۴۸ درصد کارت گرفت

آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (نوبت بهمن سال ۹۷) فردا جمعه ۲۳ آذرماه برگزار می شود و داوطلبان تا ساعت ۲۴ امشب فرصت دارند کارت خود را دریافت کنند.

حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (نوبت بهمن ماه سال ۹۷) صبح روز جمعه ۲۳ آذرماه با حضور ۵۲ هزار و ۵۰۲ داوطلب برگزار می شود.

وی افزود: داوطلبان تا ساعت ۲۴ امشب پنج شنبه ۲۲ آذرماه ۹۷ فرصت دارند کارت آزمون خود را دریافت کنند. تاکنون تعداد ۲۵ هزار و ۸۰۰ نفر معادل ۴۸.۹۵ درصد داوطلبان کارت ورود به جلسه خود را دریافت کرده اند.

توکلی خاطرنشان کرد: این آزمون در پنج گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر در ۱۱۶ رشته امتحانی برگزار خواهد شد.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: در گروه علوم انسانی ۴۷ هزار و ۷۴۸ نفر، در گروه فنی مهندسی ۲ هزار و ۶۰۳ نفر، در گروه هنر یک هزار و ۱۱ نفر، در گروه علوم پایه ۹۸۴ نفر و در گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۱۵۶ نفر شرکت کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: ازمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در ۹۴ حوزه امتحانی و ۸۱ شهر کشور جمعه ۲۳ آذرماه برگزار می شود.

کد مطلب 4484047
زهره بال

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