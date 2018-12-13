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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۹

با سرعت مافوق صوت؛

هواپیمای فضایی «ویرجین گالاکتیک» امروز به آسمان می رود

هواپیمای فضایی «ویرجین گالاکتیک» امروز به آسمان می رود

شرکت ویریجین گالاکتیک احتمالا امروز یک هواپیمای فضایی را همراه دو خلبان به آسمان بفرستد. این هواپیما که با سرعت مافوق صوت حرکت می کند به ارتفاع ۱۰۰ کیلومتر خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت ویرجین گالاکتیک احتمالا امروز دومین هواپیمای فضایی SpaceShipTwo به نام VSS  Unity را به فضا می فرستد.

 در حال حاضر این هواپیمای فضایی برای چهارمین پرواز آزمایشی خود آماده می شود. اگر شرایط آب وهوایی و وضعیت فنی مناسب باشد، این هواپیمای فضایی و دو خدمه آن به آسمان می روند. هواپیمای فضایی با سرعتی مافوق صوت به ارتفاع ۶۲ مایل(۱۰۰ کیلومتر) می رسند.

این درحالی است که ۴ سال قبل هواپیمای فضایی SpaceShipTwo طی یک پرواز آزمایشی دچار مشکل شد و مرگ خلبان را در پی داشت. ویرجین گالاکتیک باتوجه به این حادثه تاکید زیادی روی امنیت داشته است.  به گفته این شرکت، هواپیمای فضایی بدون وجود شرایط لازم و مناسب، به فضا نمی رود.

اگر این پرواز انجام شود، VSS Unity رکوردی در زمینه های ارتفاع پرواز، سرعت هوایی وحمل بار ثبت خواهد کرد. 

کد مطلب 4484048
شیوا سعیدی

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