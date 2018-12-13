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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۷

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی:

یک هزار و ۴۸۸ پرونده تخلف در آذربایجان شرقی تشکیل شد

یک هزار و ۴۸۸ پرونده تخلف در آذربایجان شرقی تشکیل شد

تبریز - مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و ۴۸۸ پرونده تخلف مربوط به گرانفروشی و احتکار در این استان تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحد یوزباشی افزود: این تعداد پرونده شامل یک هزار و ۳۱۵ تخلف گرانفروشی و ۱۷۳ پرونده احتکار بوده که در رسیدگی به آن ها یک هزار و ۲۳۶ پرونده گرانفروشی و ۱۷۰ پرونده احتکار مختومه شده است.

وی اظهار داشت: برای متخلفان استان حدود ۱۱۰ میلیارد ریال حکم محکومیت جزای نقدی از سوی شعبه های هیات بدوی این اداره کل صادر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از صدور حکم احتکار ۳۳ هزار و ۵۲۰ قوطی رب گوجه فرنگی به وزن های ۷۰۰ و ۸۰۰ گرمی در مراغه و گرانفروشی ۱۹۵ دستگاه پکیج در تبریز خبر داد و یادآوری کرد: پکیج فروش به یک میلیارد ریال و محتکر رب گوجه فرنگی به ۳۶۰ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.

یوزباشی ادامه داد: تخلف گرانفروشی پکیج فروش در پی شکایت های مردمی و گزارش بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت تبریز پس از بررسی مدارک اخذ شده از فروشگاه و استعلام از اتحادیه مربوط محرز شد.

وی گفت: شعبه ۴ هیات بدوی در جریان رسیدگی به این پرونده با تفهیم اتهام از فروش این تعداد پکیج و دریافت مبالغ اضافه و نظریه کارشناس رسمی، مابه التفاوت قیمت مصوب اتحادیه را به عنوان اضافه دریافتی اعلام و این گرانفروش را جریمه کرد.

یوزباشی ارزش اولیه رب های گوجه فرنگی احتکار شده در مراغه را نیز بیش از ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی این شهرستان پس از بررسی های لازم صاحب کالا را ملزم به فروش و پرداخت ۱۰ درصد از ارزش این کالا به عنوان جریمه کرد.

کد مطلب 4484051

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