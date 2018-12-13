تداوم عملیات های ضد صهیونیستی در قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع فلسطینی از عملیات ضد صهیونیستی دختر فلسطینی در منطقه الواد در قدس اشغالی خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ نظامیان رژیم صهیونیستی به سوی این دختر فلسطینی آتش گشودند و وی را زخمی کردند.

اسپوتنیک نیز اعلام کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی به یک جوان فلسطینی در نزدیکی باب الاسباط در قدس اشغالی شلیک کرده اند.

وسیم بدر سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز از عملیاتی که علیه نظامیان این رژیم در خیابان هجای در قدس روی داده و زخمی شدن دو نظامی این رژیم خبر داد.

شاهدان عینی از شهادت این جوان فلسطینی خبر دادند.