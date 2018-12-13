۵۵ دستگاه دوربین ثبت تخلف در محورهای مواصلاتی همدان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پناهنده ظهر پنج شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که به مناسبت روز راهداری برگزارشد، از توزیع ۱۳ هزار حلقه لاستیک بین رانندگان همدانی با نرخ دولتی خبرداد و گفت: وظیفه تامین لاستیک ماشین با سازمان صنعت، معدن و تجارت است اما با تعامل ایجاد شده بین سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل راهداری درصدد رفع کمبودها هستیم.

وی با بیان اینکه سن ناوگان باربری استان همدان بالاست و با توجه به تحریم‌ها نوسازی این ناوگان به کندی انجام می‌شود، گفت: وضعیت ناوگان مسافری استان همدان خوب و در حال حاضر میانگین عمر این ناوگان ۹ سال است.

پناهنده همچنین به وضعیت راه های مواصلاتی استان همدان اشاره کرد و با بیان اینکه در حال حاضر ۵۵ دستگاه دوربین ثبت تخلف در محورهای همدان فعال است، گفت: نصب ۱۱ دوربین جدید در برنامه است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان با اشاره به نصب شدن ۶۸ دستگاه ترددشمار ادامه داد: این دستگاه های قابلیت شمارش تردد ماشین‌ها در محورهای مواصلاتی را دارا است.

وی از وجود ۲۴ دوربین نظارت تصویری در جاده‌های مواصلاتی استان همدان خبر داد و گفت: این دوربین ها شرایط عبور و مرور را پالایش می کنند.

معاون کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان نیز طول راه‌های استان همدان را ۵ هزار و ۱۱۴ کیلومتر ذکر و اظهار کرد: استان همدان دارای ۸۵ کیلومتر آزادراه، ۵۹۸ کیلومتر بزرگراه، ۳۱۸ کیلومتر راه اصلی و ۷۵۱کیلومتر راه فرعی است.

رضا پرورشی خرم با بیان اینکه ۳.۵ درصد از بزرگراه‌های کشور در استان همدان قراردارد، افزود: طی سال جاری ۲۰ هزار و ۹۹۰ تابلو در جاده‌های استان همدان تعویض، نصب و تعمیر شده است.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان از خط کشی یک‌هزار کیلومتر جاده‌ و ایمن سازی ۶۶۶ کیلومتر راه سخن گفت و افزود: ۷۰ نقطه پرحادثه در جاده های استان همدان شناسایی شده است.

وی با اشاره به فعالیت راهدارخانه‌ها در طرح زمستانی عنوان کرد: از ۳۴ راهدارخانه فعال در استان همدان ۲۵ راهدارخانه ثابت است و ۹ راهداخانه اجاره‌ای هستند.