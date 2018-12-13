به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی صبح پنج‌شنبه در دهمین نشست شورای اداری شاهرود به میزبانی فرمانداری این شهر ضمن بیان اینکه سفر رئیس‌جمهور به استان و شاهرود دستاوردهای خوبی برای توسعه به همراه داشت که محقق شدن آن پیگیری مسئولان را می‌طلبد، ابراز داشت: مسئولان و مدیران از این فرصت که پیش‌آمده باید حداکثر استفاده را کنند ازجمله بهره‌گیری از ظرفیت فرودگاه بین‌المللی که برکات آن برای مردم استان است.

وی اضافه کرد: در هفته‌ای که گذشت اجلاسیه نماز با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد که پیامد آن برای یک روز نیست بلکه حق ادای نماز است و می‌توان جلسات را به نحوی تنظیم کرد که به‌وقت نماز برخورد نکند و همه باید نسبت به آن حساس باشند.

امام‌جمعه شاهرود به بر برپایی نمایشگاه کتاب با عنوان بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی استان نیز اشاره کرد و ابراز داشت: فروش خوب کتاب و رکود زنی خرید از ناشران نشان می‌دهد که مردم با مقوله مطالعه بیگانه نیستند و از آن به نحو احسن استفاده می‌کنند.

امینی خطاب به مدیران ضمن بیان‌نامه ۵۳ امیر المومنان تصریح کرد: جامعه به گروه‌های مختلفی ازجمله نظامیان، نویسندگان و برنامه ریزان، قضات، عاملان نظام، مالیات‌دهندگان تقسیم‌بندی می‌شود اما این شش گروه تنها با کارکرد گروه هفتم یعنی تاجران و صنعتگران و بیشه گران کامل می‌شوند.

وی اضافه کرد: اگر تاجران و صنعتگران در شرایط و محیط سالم کار را درست انجام دهند مباحثی نظیر گرانی و احتکار رخ نخواهد داد بنابراین وزارت صمت می‌بایست از این گروه حمایت کند تا چرخ اقتصاد کشور به گردش درآید و باید دانست کسانی که تنها به سود خودشان فکر می‌کنند همه را به‌زحمت خواهند انداخت.