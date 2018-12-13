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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۵

امام‌جمعه شاهرود:

تحقق دستاورد سفر رئیس‌جمهور به شاهرود نیازمند پیگیری مسئولان است

تحقق دستاورد سفر رئیس‌جمهور به شاهرود نیازمند پیگیری مسئولان است

شاهرود-امام جمعه شاهرود بابیان اینکه سفر رئیس‌جمهور به استان سمنان برکات زیادی به همراه داشت، گفت: تحقق دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور به شاهرود نیازمند پیگیری مسئولان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی صبح پنج‌شنبه در دهمین نشست شورای اداری شاهرود به میزبانی فرمانداری این شهر ضمن بیان اینکه سفر رئیس‌جمهور به استان و شاهرود دستاوردهای خوبی برای توسعه به همراه داشت که محقق شدن آن پیگیری مسئولان را می‌طلبد، ابراز داشت: مسئولان و مدیران از این فرصت که پیش‌آمده باید حداکثر استفاده را کنند ازجمله بهره‌گیری از ظرفیت فرودگاه بین‌المللی که برکات آن برای مردم استان است.

وی اضافه کرد: در هفته‌ای که گذشت اجلاسیه نماز با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد که پیامد آن برای یک روز نیست بلکه حق ادای نماز است و می‌توان جلسات را به نحوی تنظیم کرد که به‌وقت نماز برخورد نکند و همه باید نسبت به آن حساس باشند.

امام‌جمعه شاهرود به بر برپایی نمایشگاه کتاب با عنوان بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی استان نیز اشاره کرد و ابراز داشت: فروش خوب کتاب و رکود زنی خرید از ناشران نشان می‌دهد که مردم با مقوله مطالعه بیگانه نیستند و از آن به نحو احسن استفاده می‌کنند.

امینی خطاب به مدیران ضمن بیان‌نامه ۵۳ امیر المومنان تصریح کرد: جامعه به گروه‌های مختلفی ازجمله نظامیان، نویسندگان و برنامه ریزان، قضات، عاملان نظام، مالیات‌دهندگان تقسیم‌بندی می‌شود اما این شش گروه تنها با کارکرد گروه هفتم یعنی تاجران و صنعتگران و بیشه گران کامل می‌شوند.

وی اضافه کرد: اگر تاجران و صنعتگران در شرایط و محیط سالم کار را درست انجام دهند مباحثی نظیر گرانی و احتکار رخ نخواهد داد بنابراین وزارت صمت می‌بایست از این گروه حمایت کند تا چرخ اقتصاد کشور به گردش درآید و باید دانست کسانی که تنها به سود خودشان فکر می‌کنند همه را به‌زحمت خواهند انداخت.

کد مطلب 4484060

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