۲ جودوکار خوزستانی به تیم ملی جوانان دعوت شدند

رئیس هیئت جودو خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوهای تیم ملی از ۱۸ و ۱۹ آذرماه در تهران مجموعه شهید کبگانیان در سالن جودو شروع شده که در پایان مسابقات داخلی دو جودوکار در لیست نهایی تیم ملی قرار گرفتند.

حبیب اله فضل الله پور افزود: محمد خوش بین و علی مولوی مقدم و همچنین مربی تیم ملی، مختار خورنگ از استان خوزستان حاضر در تیم ملی هستند.

وی در پایان بیان کرد: اردوی تیم ملی تا ۲۹ آذرماه جاری در تهران ادامه دارد و این نفرات به اولین اردوی آمادگی برای مسابقات آسیایی که سال آینده در چین تایپه برگزار می شود، دعوت می شوند.