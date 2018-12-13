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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۶

فرماندار دشتی:

دستاوردهای انقلاب اسلامی برای نسل جوان تبیین و تشریح شود

دستاوردهای انقلاب اسلامی برای نسل جوان تبیین و تشریح شود

دشتی- فرماندار دشتی گفت: دستاوردهای انقلاب اسلامی با شاخص و تحلیل های درست برای نسل جوان تبیین و تشریح شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح پنجشنبه جلسه ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با بیان اینکه دشمنان در این ۴۰ سال دائم در حال توطئه و دسیسه بودند، اظهار داشت: یکی از اهداف دشمنان این است که نظام را از پا در بیاوردند و همه این اقدامات در منطقه به خاطر جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: همه اقدامات سختی که دشمن انجام دادند به شکست منجر شد و به همین دلیل به جنگ نرم روی آورند و فعالیت هایی از جمله ناکارآمدی نظام، سلب کردن اعتماد بین مردم و مسئولین و کم رنگ کردن امید مردم به آینده در دستور کار قرار دادند.

نادری با بیان اینکه دشمن جوانان ما در مورد هدف قرار داده، یادآور شد: دشمنان در مدارس و دانشگاه‌ها سرمایه‌گذاری کرده که می‌طلبد بیش از گذشته هوشیار باشیم.

وی خاطرنشان کرد: باید با شاخص و تحلیل‌های درست دستاوردهای انقلاب را برای نسل جوان تبیین و تشریح کنیم.

فرماندار دشتی ادامه داد: برنامه های امسال باید باشکوه‌تر از سال‌های گذشته در سطح شهرستان برگزار شود و این انقلاب متعلق به همه مردم است و همه باید در جهت حفظ آن تلاش کنند.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی نیز گفت: همواره در این مدت شاهد توطئه ها دشمنان در عرصه های مختلف بودیم.

سرهنگ پاسدار علی غضنفری افزود: مجموعه سپاه و بسیج حفاظت از دستاوردهای انقلاب را به عنوان ماموریت اصلی خود می داند و برای برگزاری هر چه بهتر این برنامه ها در سطح شهرستان تاکنون جلسات مختلفی صورت گرفته است.

وی بیان کرد: به حمد الله اتحاد، همدلی خوبی بین مسئولین در سطح شهرستان وجود دارد و قطعا مدیران دستگاه‌های اجرایی همچون گذشته برای بهتر برگزار کردن این برنامه از هیچ تلاشی دریغ نمی‌ورزند.

کد مطلب 4484069

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