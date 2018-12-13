چین یک کانادایی دیگر را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، چین با تائید دستگیری یک شهروند کانادایی دیگر طی هفته جاری گفته است که وی دست به اقداماتی علیه امنیت ملی چین زده‌ است و تحقیقات در این ارتباط آغاز شده است.

وزارت خارجه چین اگرچه نامی از کانادایی‌های بازداشتی نبرده، اما وزارت خارجه کانادا دو شهروند بازداشتی این کشور را مایک کووریگ و مایکل اسپاوور نامیده است.

در همین ارتباط «لو کانگ» سخنگوی وزارت خارجه چین افزوده است که کشورش موازین حقوق بشری در ارتباط با شهروندان بازداشتی کانادا را رعایت خواهد کرد.

پیش از این، دستگیری «مایک کووریگ» دیپلمات سابق کانادایی در چین تائید شده بود و حال «مایکل اسپاوور»، تاجر کانادایی دومین شهروند کانادایی بازداشت شده در چین طی یک هفته گذشته است.

اسپاوور که در داندونگ در نزدیکی مرز کره شمالی کار می‌کرد چند روز پیش با مقام های کانادایی تماس گرفته بود تا بگوید مقام های چینی از او بازجویی کرده‌اند و ممکن است طی روزهای آینده بازداشت شود.

بازداشت دو شهروند کانادا در چین پس از آن صورت می‌گیرد که کانادا منگ وانژو، مدیر مالی شرکت چینی هواوی را به اتهام نقض تحریم‌ها علیه ایران و به درخواست آمریکا دستگیر کرد. این دستگیری به تنش در روابط چین و کانادا منجر شده است، هرچند مدیر ارشد شرکت هوآوی روز گذشته با قرار وثیقه آزاد شد.