پرداخت ۳۷۱ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به جوانان در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین دامادی به مناسبت فرارسیدن یازدهمین سالروز تأسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران در نشست خبری با خبرنگاران استان گفت: بانک قرص الحسنه مهر ایران در راستای اشاعه فرهنگ قرض الحسنه و با هدف کمک به برقراری عدالت اقتصادی و حمایت از اقشار ضعیف و کمتر برخوردار جامعه شکل گرفته است.

وی با تاکید براینکه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در راستای کمک به نیازمندان و رفع دغدغه‌های مالی آن‌ها بوده است، افزود: در حال حاضر این بانک دارای ۵۲۷ شعبه فعال در ۳۰۸ شهر کشور است و از بدو تأسیس تاکنون توانسته ۳ میلیون و ۹۳۷ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش ۳۰۲ هزار و ۲۶۴ میلیارد ریال در کل کشور پرداخت نماید که سهم استان قم در این زمینه، ۱۱۴ هزار و ۶۹۸ فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش ۷ هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال می‌باشد.

وی بیان کرد: از کل تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده از سوی این بانک در استان قم، مبلغ ۳۷۱ میلیارد ریال آن تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به جوانان بوده است. همچنین در زمینه کارآفرینی و رونق اشتغال هم این بانک در سطح استان قم عملکرد مناسبی از طریق پرداخت تسهیلات قرض الحسنه داشته است.

تشریح طرح‌های جدید تسهیلاتی

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان قم با اشاره به اجرای طرح‌های جدید تسهیلاتی در این بانک بیان کرد: طرح تسهیلاتی «مهر زرین» در راستای سیاست‌های اعتباری بانک و با هدف رفع نیازهای ضروری آحاد جامعه از طریق پرداخت تسهیلات قرض الحسنه طراحی واجرا شده است.

دامادی با بیان اینکه مبلغ تسهیلات قرض الحسنه در طرح‌های مذکور برای هر فرد تا ۴۰ میلیون که ۲۰ میلیون آن از محل منابع داخلی بانک و ۲۰ میلیون تومان دیگرآن از محل سرفصل بانکداری اجتماعی پرداخت می‌شود، افزود: مدت بازپرداخت اقساط این طرح ۲۴ ماهه و ۳۶ ماهه بوده و و نرخ کارمزد این تسهیلات نیز ۴ درصد است.

وی با اشاره به اینکه طرح همیاران مهر بهترین صدقه جاریه است و نیازهای اساسی نیازمندان را برطرف می‌کند و از ریخت و پاش‌ها و تشریفات بی مورد در زندگی‌های شخصی جلوگیری می‌کند، افزود: طرح «همیاران مهر» یکی دیگر از طرح‌های تسهیلاتی بانک قرض الحسنه مهر ایران در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است که با هدف ایجاد یک چرخه دائمی از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهت اشتغال آفرینی برای جوانان، زندانیان آزاد شده، زنان سرپرست خانوار و همچنین درمان بیماران نیازمند، با کمک‌های هموطنان نوع دوست و نیکوکار طراحی شده است.

این پیشکسوت نظام بانکی افتتاح حساب آنلاین (افتتاح حساب غیر حضوری)، پرداخت تسهیلات آنلاین (تشکیل پرونده وام بصورت غیر حضوری)، عدم اخذ سفته از متقاضیان تسهیلات، عدم اخذ فتوکپی شناسنامه و کارت ملی از هموطنان جهت افتتاح حساب و ... از جمله اقدامات ویژه و مفید بانک قرض الحسنه مهر ایران برشمرد.

دامادی با اشاره به اینکه باید بزرگان و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی و نیکوکاران به مساله مهم فرهنگ سازی قرض الحسنه در سطح جامعه اهمیت ویژه ای بدهند، گفت: بدون شک بانک قرض الحسنه مهر ایران بر اصالت و تقویت فرهنگ غنی و اسلامی قرض الحسنه تاکید دارد و مانند برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی نیست که با مانورهای تبلیغاتی گوناگون صرفاً به فکر سوداگری و ایجاد فرایندهای دریافت و پرداخت بهره‌های بانکی باشد.