ارتش آمریکا اسلحه های دقیق تر می سازد

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از دیلی میل، ارتش آمریکا تصمیم دارد اسلحه هایی تولید کند که قدرت یک تانک زرهی را دارند و گلوله هایی که از آنها شلیک می شود، از جلیقه محافظتی بدن گذر می کنند.

درهمین راستا پیش بینی می شود اسلحه های Next Generation Squad Automatic Rifles تا ۲۰۲۲ میلادی در این کشور به کار گرفته شود.

این اسلحه های ۶.۸ میلی متری نه تنها قدرت بیشتری دارند بلکه حتی با دقت بیشتر و از فاصله دورتری می توانند هدف را نشانه بگیرند. همچنین در هر شرایط آب وهوایی می توان از آنها استفاده کرد.

به گفته مقامات ارتش آمریکا، این اسلحه می تواند به هرگونه جلیقه محافظتی نفوذ کند که امروز وجود دارد یا در آینده ساخته خواهد شد.

در این اسلحه سیستم هدفگیری نصب شده که شبیه هیچ یک از فناوری های تسلیحاتی فعلی نیست.

در حال حاضر سربازان آمریکایی از اسلحه های قدیمی M۱۶/M۴ استفاده می کنند که نخستین بار ۵۰ سال قبل به کار گرفته شد.