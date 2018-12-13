  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۱

ارتش آمریکا اسلحه های دقیق تر می سازد

ارتش آمریکا اسلحه های دقیق تر می سازد

ارتش آمریکا قصد دارد اسلحه هایی قدرتمند را برای سربازانش به کارگیرد که می توانند هدف را از فاصله دورتر و دقیق تر نشان بگیرند.

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از دیلی میل، ارتش آمریکا تصمیم دارد اسلحه هایی تولید کند که قدرت یک تانک زرهی را دارند و گلوله هایی که از آنها شلیک می شود، از جلیقه محافظتی بدن گذر می کنند.

درهمین راستا پیش بینی می شود اسلحه های Next Generation Squad Automatic Rifles تا ۲۰۲۲ میلادی در این کشور به کار گرفته شود.

این اسلحه های ۶.۸ میلی متری نه تنها قدرت بیشتری دارند بلکه حتی با دقت بیشتر و از فاصله دورتری می توانند هدف را نشانه بگیرند. همچنین در هر شرایط آب وهوایی می توان از آنها استفاده کرد.

به گفته مقامات ارتش آمریکا، این اسلحه می تواند به هرگونه جلیقه محافظتی نفوذ کند که امروز وجود دارد یا در آینده ساخته خواهد شد.

در این اسلحه سیستم هدفگیری نصب شده که شبیه هیچ یک از فناوری های تسلیحاتی فعلی نیست.

در حال حاضر سربازان آمریکایی از اسلحه های قدیمی M۱۶/M۴ استفاده می کنند که نخستین بار ۵۰ سال قبل به کار گرفته شد.

کد مطلب 4484084
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها